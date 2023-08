O que fazer em Itatiba? Conheça a história de SP pelas fazendas de café do século 19

Continuando a expedição pelo Circuito das Frutas, o Bate-Volta SP vai até o município de Itatiba, a cerca de 80 quilômetros da capital e onde o turismo rural também se apoia na produção das fazendas que, majoritariamente, começaram suas plantações no início dos anos 1800. Apesar de muitas dessas propriedades terem passado de uma geração à outra, muitas delas trocaram a agricultura pelo entretenimento ou deram um jeito de mesclar os dois negócios.

Após uma ocupação tímida no final do século 18, Itatiba foi elevada ao posto de vila independente de Jundiaí em 1857. O nome atual da cidade, que significa “muita pedra” em tupi-guarani, só foi oficialmente instaurado vinte anos mais tarde, época em que a região já havia se tornado uma parada obrigatória para os tropeiros que faziam o trajeto entre Minas Gerais e São Paulo ou trabalhavam com o plantio do café para a exportação, como é o caso de muitos dos donos originais das fazendas que o Estadão visitou.

Homem andando a cavalo pelas ruas de Itatiba, em São Paulo Foto: Tiago Queiroz

“A região de Atibaia e Itatiba ganha força a partir dos caminhos de Minas Gerais e fica muito marcada como uma região de passagem e de pequenas propriedades, principalmente para a produção de gado e cereais. Só no século 19 é que temos o avanço das fazendas e, a partir de 1840 e 1850, a entrada de imigrantes de diversas nacionalidades, compondo o trabalho com a mão-de-obra escravizada”, explica Paulo de Assunção, autor do livro Histórias do Turismo pelo Brasil.

Segundo ele, foi com a proibição do tráfico de pessoas escravizadas pela Lei Eusébio de Queirós, em 1850, e com o avanço da Lei do Ventre Livre, em 1871, que a configuração escravocrata das fazendas cafeicultoras começou a mudar. “Até mesmo pelo custo que isso gerou e por questões como caridade, houve a busca por um tipo de modelo produtivo parecido com o que era aplicado com os imigrantes, de parceria. Você dava a terra, eles exploravam e parte da produção ficava com o proprietário”, explica.

A contextualização é importante porque, ainda que séculos tenham se passado desde então, a história desse período continua viva em Itatiba, seja nas plantações de café, no estilo de vida rural, na arquitetura colonial ou no trauma coletivo da população. As sequelas da escravidão, por exemplo, são praticamente inescapáveis ao visitar o município.

Pintura de igreja no detalhe do grafite do terminal de ônibus, no centro de Itatiba Foto: Tiago Queiroz

Continua após a publicidade

Entre uma fazenda e outra, há histórias de prosperidade em meio à mão de obra escravizada e de tempos difíceis após a aprovação da Lei Áurea. Senzalas, ainda que desativadas há décadas, estão presentes em algumas propriedades, assim como algumas placas identificando os edifícios como “Casa Grande”.

“O café era o principal produto de exportação do Brasil naquela época e a escravidão foi mantida, em partes, para sustentar os interesses dessa produção”, aponta João Luis Lemos, mestre em História Social pela USP. Ele aponta também que a região de Campinas, Atibaia e Itatiba ainda conseguiu se manter relevante no cenário cafeicultor por mais tempo que outras partes do Estado, onde a Revolução Industrial foi mais rápida. “É quando o café perde a sua força que começa a exploração de outras formas de renda e utilização dos espaços.”

Abaixo, veja algumas fazendas de Itatiba onde você pode se aprofundar um pouco mais nesse período, mas também aproveitar uma hospedagem, passeio ou evento com integração à natureza e comida caseira de ótima qualidade.

Hotel Histórico Fazenda Dona Carolina

Conhecida como Fazenda Jaboticabal no século 19, essa foi uma das principais referências de plantação, produção e exportação do café no Estado ao longo daquela época, quando a área total da propriedade ocupava um espaço total de 600 alqueires e mais de 200 pessoas em regime de escravidão. Seu primeiro dono foi José Alves Cardoso. Descendente de uma família de portugueses que haviam se estabelecido em Atibaia antes de irem para Itatiba, ele teve um “casamento arranjado” com a mulher que hoje dá nome à propriedade e vinha de uma família tradicional de Bragança Paulista.

“Quando ficou viúva, Dona Carolina assumiu a gestão da fazenda, algo que poucas mulheres faziam naquela época. Ela era muito ‘pra frente’”, lembra Renata Fabrega Gonçalves, supervisora de entretenimento do espaço.

Continua após a publicidade

Fazenda Dona Carolina, uma das principais fazendas de café na região de Itatiba durante o século 19 Foto: Tiago Queiroz

Segundo ela, Dona Carolina aproveitou seu tempo à frente da gestão dos negócios e assinou a carta de alforria das 200 pessoas em regime de escravidão na propriedade, doando 100 alqueires para o grupo.

“Como ela e o seu José não tiveram filhos, o restante da fazenda ficou para um dos irmãos dela. Em homenagem a esse presente, trocou-se o nome de Jaboticabal para Dona Carolina, e até hoje temos descendentes na diretoria do hotel fazenda, que foi estabelecido em 1993″, conta Renata. “Continuamos com essa história viva no nosso dia a dia.”

Vista aérea do prédio central onde funcionava a "Casa Grande" no Hotel Histórico Fazenda Dona Carolina, antiga Fazenda Jaboticabal, uma das principais na produção de café da região de Itatiba Foto: Tiago Queiroz

Além da história, visível até por um pedaço da trilha da estrada de ferro que passava por ali, quem visita o local encontra um espaço amplo com direito a hospedagem nos quartos originais do século 19 (revitalizados, claro), restaurante, cachaçaria, piscina, tirolesa, passeio a cavalo e a pônei, além de uma vista completamente verde por todos os lados.

O espaço também costuma ter competições de hipismo, a depender da disponibilidade, além da possibilidade de ser visitado em esquema de day use ou para um tour histórico. Ainda é possível agendar eventos corporativos ou sociais, passeios de charrete, de pônei ou a cavalo, além de passar um dia aprendendo a cuidar dos animais da fazenda, incluindo o recém-chegado grupo de cinco lhamas.

Renata Fabrega Gonçalves, supervisora de entretenimento do Hotel Histórico Fazenda Dona Carolina, com um dos cavalos do haras local Foto: Tiago Queiroz

Continua após a publicidade

Fazenda Pereiras

A área em que a Fazenda Pereiras está construída começou a ser ocupada em 1804 por José Pereira e sua família, que emprestaram o sobrenome ao bairro que se formou ali nos arredores de Itatiba. Em 1840, a fazenda foi erguida pelo primo Antonio Alves Cardoso, tropeiro que até então morava em Atibaia. Antes, a área pertencia a uma sesmaria que ia de Amparo ao rio Atibaia, atravessando a rodovia Dom Pedro I.

“Ele levava o café daqui para Santos e São Vicente, de onde era exportado. Na época, aqui tinha mais de mil e quinhentos pés de café”, explica Matias Vargas, formado em Engenharia Agrônoma, tataraneto de Antonio e atual administrador da propriedade.

Matias Vargas, atual proprietário da Fazenda Pereiras, em frente à casa do século 19 que serve como hospedagem para os visitantes Foto: Tiago Queiroz

Em 2006, ele resolveu abrir as portas da fazenda para a visitação, graças a um curso do Senai sobre turismo rural, oferecendo hospedagem nas primeiras casas que foram construídas lá no século 19 e reformadas para receber turistas. Um dos principais pontos de curiosidade dos visitantes é a Igreja de Nossa Senhora dos Remédios, destino final das romarias que saem do centro de Itatiba anualmente, em 21 de abril.

No interior, além de uma imagem da padroeira, as paredes da sacristia são cobertas por fotos dos antepassados de Matias, devotos e fiéis que se consideram curados pelas bênçãos da santa. Em frente ao altar, um cravo (o instrumento musical, não a flor) construído por seu pai ajuda a incrementar o clima solene do ambiente.

Igreja da Nossa Senhora dos Remédios, no interior da Fazenda Pereiras, em Itatiba Foto: Tiago Queiroz

Continua após a publicidade

Outro atrativo da Fazenda Pereiras é a chance de fazer um passeio educativo pelas plantações da propriedade e entender como é feito o cultivo orgânico de produtos como chuchu, feijão, trigo, capim-cidreira, ervilha, cebola, alho-poró, milho verde, brócolis, couve-flor etc. A atração é uma das preferidas entre as crianças, estejam elas acompanhadas da família ou de excursões escolares.

Fazenda Santa Bárbara

Disponível apenas para hospedagem ou aluguel de eventos privados, a Fazenda Santa Bárbara se tornou uma das principais escolhas para festas de casamento na região, desde que abriu as portas para a modalidade, ainda em 2012. Construída em 1868, ela foi comprada pela família Scavone em meados do século passado e com ela permanece até hoje.

Fazenda Santa Bárbara, construída no século 19 e hoje uma das mais procuradas para festas e casamentos em Itatiba Foto: Tiago Queiroz

Apesar de a agenda ser concorrida - hospedagens para as festas de fim de ano devem ser marcadas com seis a oito meses de antecedência -, a revitalização do espaço deu um charme a mais no contraste entre a construção de base rústica e a decoração moderna. “Vários amigos dos donos sempre comentavam de fazer festas ou casamentos aqui. O primeiro foi em 2010 e, a partir disso, eles optaram por preparar a fazenda toda e abrir para eventos externos”, conta Rafael Ferreira, gerente-geral da Fazenda Santa Bárbara.

Por lá, tanto as palmeiras coloniais como a distribuição dos quartos e a capelinha no jardim (que inclusive pode ser utilizada durante os casamentos) remete ao período de ouro da produção cafeicultora de São Paulo. Apenas a área útil tem 700 metros quadrados e inclui ainda salão de festas, piscinas, cozinha industrial e uma capacidade para receber de 350 a 700 pessoas.

Detalhes de uma das suítes disponíveis para hospedagem na Fazenda Santa Bárbara Foto: Tiago Queiroz

Continua após a publicidade

Outras sugestões

Graças à quantidade de montanhas que a cercam, Itatiba também ficou conhecida como “Princesa da Colina”. Em 2019, a Prefeitura criou uma rota turística com o mesmo nome, com opções de restaurantes, empórios, fazendas e pesqueiros na área rural do município. A relação completa dos locais está aqui.

O que fazer em Itatiba (SP)? + 14

Serviço

Hotel Histórico Fazenda Dona Carolina

Endereço: Rod. Alkindar Monteiro Junqueira, s/n, Itatiba - SP, 13252-670

Mais informações: https://www.hotelfazendadonacarolina.com.br/

Continua após a publicidade

Fazenda Pereiras

Endereço: Rod. das Estâncias, Km 96 - Parque da Fazenda, Itatiba - SP, 13255-898

Mais informações: https://www.fazendapereiras.com.br/

Fazenda Santa Bárbara

Endereço: Rod. Romildo Prado, s/n - Bairro Itapema, Itatiba - SP, 13255-750

Mais informações: https://fazendasantabarbara.com/