O que fazer nas praias de SP em dias de chuva ou frio? Veja opções

Dias de chuva, frio ou nublados não precisam ser de tédio ou frustração para os turistas e veranistas que estão nas praias de São Paulo. De espaços históricos a opções culturais e de maior contato com a natureza, os municípios dos litorais norte e sul e da Baixada Santista reúnem atrações que podem ajudar a esquecer o dia perdido à beira-mar.

Conhecer espaços históricos e museus do litoral de São Paulo

O litoral reúne construções com séculos de história, tombadas na esfera estadual e até federal. São fortalezas, antigas casas, igrejas e outros espaços variados que possibilitam maior contato com a arquitetura e a memória local, além de renderem boas fotografias. Alguns podem ser visualizados da rua, em passeios por centros históricos, enquanto outros são abertos para a visitação.

Um dos principais centros históricos do litoral paulista é o de São Sebastião. A maioria das construções se concentra no calçadão da Dr. Altino Arantes e no entorno da Igreja Matriz de São Sebastião

O centrinho de Ilhabela também se destaca. Por lá, o Museu Náutico foi inaugurado em julho. O espaço reúne raridades, como uma coleção de peças resgatadas do transatlântico espanhol Príncipe de Astúrias, que naufragou na costa do município há mais de 100 anos. A visitação é gratuita, de segunda a quinta-feira, das 10 às 18 horas, e de sexta a domingo, das 10 às 21 horas.

Museu em Ilhabela conta a história de naufrágios brasileiro FOTO EVELSON DE FREITAS / ESTADÃO

Na Baixada, parte dos fortes passou por restauro e obras no entorno para serem submetidas à candidatura de patrimônio mundial na Unesco (em conjunto com outras construções do tipo, do Sul ao Norte brasileiro). Entre eles, está o Forte São João, em Bertioga, posto militar em que serviu o alemão Hans Staden e cuja construção atual data de 1750. O espaço fica na Av. Vicente de Carvalho, s/n.

Santos também concentra construções históricas preservadas, algumas tombadas pelo Iphan. Entre as que podem ser visitadas, está o Museu do Café, na Rua XV de Novembro, 95, no Centro Histórico, instalado no palácio da antiga bolsa do café, de 1922. O espaço mantém o salão do pregão semelhante à disposição de móveis da época e um acervo variado. Há cafeteria e loja no local. Está aberto de terça a sábado, das 9 às 18 horas, e aos domingos, das 10 às 18 horas, com ingresso a R$ 10. Mais informações em www.museudocafe.org.br/.

No litoral sul, o destaque é Iguape, que está entre os quatro conjuntos urbanos paulistas reconhecidos como “paisagem cultural” pelo Iphan desde 2011. Segundo o instituto federal, o centro histórico reúne a maior quantidade de casario colonial preservada do Estado, em grande parte datado dos séculos 16 a 19. Os imóveis estão concentrados no entorno do Santuário Bom Jesus de Iguape.

Aproveitar a programação cultural praias paulistas

Os municípios do litoral ampliam a programação cultural durante o verão, principalmente de shows com artistas locais e de popularidade nacional. Além disso, há a opção de ir a centros culturais, teatros e cinemas locais.

Entre os teatros, estão o do Centro Cultural Raul Cortez, em Mongaguá, o do Complexo Cultural Palácio das Artes, em Praia Grande, o Guarany, em Santos.

Alguns municípios também têm exposições e mostras artísticas, como no Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba (MACC), no litoral norte.

Outra opção é acompanhar os filmes em cartaz. Parte dos municípios do litoral norte tem cinemas em shoppings e de rua, como o Cine Arte Posto 4, em Santos. Também vale a pena conferir a programação dos Sescs Santos e Bertioga, no site sescsp.org.br.

Visitar espaços ligados à história de Pelé e do Santos

Um passeio em Santos também é uma oportunidade para conhecer mais de perto a trajetória do rei do futebol - Pelé, que morreu aos 82 anos no último dia 29 - e do time da Vila Belmiro. Além das diferentes referências pela cidade, em monumentos, grafites e nomes, é possível visitar o Museu do Pelé, o estádio do Santos Futebol Clube e o Memorial das Conquistas.

FR12 SAO PAULO - SP - 30/12/2022 - ESPORTES - MUSEU PELÉ - Movimentação no Museu Pelé, no centro histórico de Santos. FOTO: FELIPE RAU/ESTADAO

O museu está instalado nos Casarões do Valongo. Em 4,1 mil m², estão distribuídos troféus, camisas, chuteiras, bolas, vídeos, fotografias e outros tantos itens do acervo pessoal de Pelé. Há também cafeteria no local e opção de audioguia. A visitação é aberta de terça-feira a domingo, das 10 às 18 horas, com entrada gratuita, no Largo Marquês de Monte Alegre nº 1, no Valongo (Centro Histórico). Mais em www.turismosantos.com.br/museupele.

Há também a opção de visitar as instalações do estádio do Santos. No local, está o Memorial das Conquistas, que reúne objetos e imagens da trajetória do clube. Há a opção de fazer a visitação exclusiva do museu, por R$ 25, ou em conjunto com um tour pelo estádio, com acesso ao vestiário, ao túnel dos jogadores, ao banco de reservas e a outras instalações, por R$ 50.

O espaço é aberto ao público de terça-feira a domingo, das 9 às 18 horas, com visitação disponível também na segunda-feira durante de dezembro a fevereiro. Mais informações em santosfc.com.br/memorial-das-conquistas/.

Aprender mais sobre o mar e fauna do litoral paulista

Museus, aquários e centros de proteção animal são uma opção para conhecer a fauna marinha paulista. Os espaços de esqueletos e réplicas e espécimes variadas, parte delas resgatadas nas praias.

Um dos destaques é a unidade do projeto Tamar em Ubatuba, no litoral norte. No local, é possível observar os cuidados com tartarugas marinhas e terrestres. O espaço fica na Rua Antonio Atanázio, 273, no Jardim Paula Nobre, aberto de quinta a segunda-feira, das 10 às 17 horas. Até 17 de janeiro, receberá visitantes diariamente. O ingresso custa R$ 30, com opção de passaporte família (dois adultos e duas crianças) por R$ 73. Mais informações em www.tamar.org.br.

Outra opção são os museus voltados ao mar. Um dos principais é o Museus do Mar e Marítimo, de Santos, conhecido pela coleção de tubarões taxidermizados do país, fósseis, ossadas e milhares de conchas. O endereço é na Rua República do Equador, 81, na Ponta da Praia, aberto de quarta a segunda-feira, das 13h30 às 18 horas. O ingresso custa R$ 60. Mais informações em museudomar.com.br.

Parte dos municípios do litoral também tem aquários, como Ubatuba, Santos e Guarujá (Acqua Mundo) – que lançou opções de mergulho nos tanques. A experiência em meio a tubarões, arraias e outros animais custa R$ 200. O Estadão visitou a atração e conta mais sobre a experiência aqui. O espaço fica na Av. Miguel Estefno, 2.001, no Jardim Três Marias, aberto diariamente, a partir das 13 horas. Mais informações em www.acquamundo.com.br.

Acqua Mundo, aquário na cidade do Guarujá, oferece experiência próxima aos peixes, tartarugas e até tubarões FOTO TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO

Conhecer mercadões e espaços de artesanato caiçara nas praias paulistas

Visitar lojas, bancas e feiras de artesanato também uma forma de entrar em contato com as tradições e a cultura local. Objetos decorativos, roupas, acessórios e outros tantos itens em materiais diversos podem ser comprados diretamente dos caiçaras e de comerciantes em praticamente todos os municípios do litoral.

No litoral norte, em Ilhabela, por exemplo, as principais opções ficam concentradas na Rua São Benedito, também conhecida como Rua do Meio, e na Galeria da Vila, localizada em casarão preservado, tudo no centro histórico do município. Em Caraguatatuba, a Feira Municipal de Arte e Artesanato funciona diariamente na Praça Diógenes Ribeiro de Lima, de segunda a quinta-feira, das 9 às 22 horas, e de sexta a domingo, das 9 às 2 horas da madrugada.

Entre os mercadões, um dos destaques é o do Mercado do Peixe de Santos, que passou por remodelação e foi aberto na pandemia, em meados de 2020, dividindo opiniões, especialmente pela estética envidraçada e a demolição do antecessor. O espaço funciona das 7 às 18 horas, com boxes de venda de pescado e gastronomia, na Ponta da Praia, próximo ao centro de convenções, cuja fachada ganhou um mural do artista Kobra com símbolos da cidade (o bonde, o porto, a Bolsa do Café e Pelé).