O que fazer para evitar ter o carro roubado? Veja dicas

A cada três veículos roubados em espaços públicos da cidade de São Paulo, praticamente dois têm mais de quatro anos de uso. Isso é o que aponta levantamento do Estadão com base em dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado.

Os roubos de veículos têm apresentado queda na última década – em grande parte pela Lei do Desmanche, de 2015 –, mas carros e motos com mais anos de uso têm se consolidado como os principais alvos dos criminosos.

Esse cenário coincide com o processo de envelhecimento da frota no Estado. Hoje, de acordo com o Detran de São Paulo, cerca de 94% dos 18,6 milhões de automóveis em circulação em São Paulo possuem mais de quatro anos de uso.

Movimentação na Avenida Paulista; a cada três veículos roubados na capital, dois têm mais de quatro anos de uso Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Os veículos populares lideram as ocorrências na capital paulista. Entre os principais alvos de roubo, estão Chevrolet Onix e Hyundai HB20, no caso dos carros, e Honda CG 160 Fan e Yamaha FZ25 Fazer, no topo da lista das motos.

Não há bem uma fórmula mágica para evitar que os carros e motos sejam roubados, mas algumas medidas podem ser adotadas para diminuir as chances disso ocorrer. O Estadão reuniu dicas de especialistas, seguradoras e instituições públicas.

1. Tenha atenção em semáforos e entradas de estacionamentos

Uma dica inicial é ter especial cuidado em momentos de desaceleração do carro. Em espaços públicos, como no trânsito e em semáforos, é importante evitar parar o carro muito próximo ao veículo da frente, a fim de se ter um maior espaço de manobra em caso de emergência. Além de ter atenção redobrada ao retrovisor e aos arredores.

Especialistas em segurança recomendam também que, ao chegar em casa, o motorista evite parar o carro na frente do portão muito antes de abri-lo. Se ocorrer alguma movimentação estranha, outra indicação é dar uma volta no quarteirão ou permanecer por um tempo em local seguro antes de retornar ao prédio.

Essas dicas são importantes porque situações como essas costumam estar entre as preferidas de quadrilhas de roubo de veículos. “A vítima distraída é a vítima preferencial”, diz Helena Lobo da Costa, professora de Direito Penal da Universidade de São Paulo (USP). Ela afirma que localidades próximas a vias expressas costumam ser mais visadas, pela facilidade de fuga.

2. Evite estacionar em locais ermos e com baixa luminosidade

No caso de furtos, criminosos costumam privilegiar locais ermos e com baixa luminosidade. Além disso, preferem situações em que sabem que o dono possivelmente não vai ter contato com o veículo por um tempo considerável. Principalmente nessas ocasiões, a dica é escolher bem o local para estacionar.

“Evite parar na frente de lugares em que é um pouco óbvio que você vai demorar para voltar”, diz Helena. Entre os eventos que duram um tempo considerável – e, portanto, podem chamar mais a atenção de criminosos – estão shows, jogos de futebol em estádios e festas em geral.

3. Não deixe objetos de valor expostos no veículo

Outro ponto é não deixar celulares, computadores e outros objetos de valor à mostra no carro. A prática pode não só chamar atenção para o roubo desses itens em si, como do próprio carro, que pode ser visto como um alvo mais atrativo por ter um maior valor agregado. Portanto, prefira guardar alguns itens no porta-luvas ou no porta-malas.

“É um crime de oportunidade, então ele (o criminoso) vai olhar para o carro parado no semáforo e ver os objetos de valor”, afirma a professora da USP. Como mostrou o Estadão, a corretora de imóveis Eugênia Campos, de 55 anos, que teve o carro roubado no ano passado, foi pressionada a desbloquear o celular antes de entregá-lo aos criminosos.

4. Confira se as trancas estão fechadas

Ao parar o carro, certifique-se de conferir se as travas do carro estão devidamente fechadas. “Às vezes, as pessoas esquecem de checar se o carro está fechado, aspecto que acaba por facilitar o furto”, diz Iramil Bueno de Araújo, gerente da área da Rodobens que cuida de seguros de veículos de ramos como o residencial e o empresarial. “Da mesma maneira, tem de se verificar se todas as janelas estão com os vidros fechados”, acrescenta.

Adotar sistemas de segurança no veículo, como alarmes, é outra tática para coibir a ação de criminosos Foto: Daniel Teixeira/Estadão

5. Adote dispositivos de segurança

Adotar sistemas de segurança no veículo é outra tática para coibir a ação de criminosos, afirma Araújo. “Entre as opções, estão o alarme, trava elétrica, corta-corrente, bloqueador, rastreador ou localizador”, diz ele. “Esses equipamentos podem inibir a ação dos criminosos ou facilitar a recuperação do veículo.”

6. Aumente a privacidade dentro do carro

A implementação de películas para escurecer vidros pode ser importante para aumentar a segurança dos passageiros e dificultar que o criminoso tenha a leitura necessária para realizar o roubo. “Além de aumentar a privacidade, inibe a ação de criminosos, já que dificulta que este veja o interior do veículo”, afirma Araújo.

Conforme a professora Helena Lobo da Costa, é importante, ao mesmo tempo, não isolar totalmente a parte interna do carro, uma vez que isso pode abrir brechas para outros tipos de crime, como sequestro. Este tipo de crime está em alta em São Paulo. “O que se recomenda é usar o insulfilm dentro da norma, que é aquele mais claro, para não deixar o interior do veículo tão escuro e talvez não dar tanta facilidade para a ocorrência de sequestros-relâmpago.”

7. Tome cuidado com a chave do veículo

O acesso à chave do carro é a forma mais direta que o criminoso tem para acessar o veículo. A recomendação geral, diante disso, é procurar manter as chaves guardadas em locais de difícil acesso por terceiros, como nos bolsos frontais da calça ou mesmo em bolsos internos da blusa, se houver essa opção.

O blog da seguradora Porto Seguro dá uma dica sobre o que não fazer: “Talvez você tenha o hábito de colocar as chaves no bolso, com o chaveiro para fora. Esse tipo de prática facilita bastante a ação de criminosos, que podem aproveitar um momento de distração ou de grande aglomeração de pessoas — como é comum nas regiões centrais das cidades —, para furtar a sua chave.”

8. Pesquise rotas mais seguras antes de sair

Por fim, uma outra dica é pesquisar com atenção, além de locais para estacionar, as rotas que possivelmente são mais seguras antes de sair. Isso permite ao condutor ficar mais precavido diante de perigos em potencial. O Estadão lançou a ferramenta Rota +Segura para auxiliar os paulistanos a entender a dinâmica dos casos de roubo na cidade e como essses números podem cruzar diretamente com o dia a dia.