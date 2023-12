O que já se sabe sobre o caso Marcelinho Carioca

O ex-jogador Marcelinho Carioca, de 51 anos, que mora em Arujá, na Região Metropolitana de São Paulo, diz que saiu de um show do cantor Thiaguinho, na Neo Química Arena, o estádio do Corinthians, em Itaquera (zona leste de SP), por volta de 0h40 de domingo, 17, e foi à casa de uma amiga em Itaquaquecetuba, também na Região Metropolitana, para deixar convites para o mesmo show, que ocorreria novamente na noite de domingo. Ele afirma ter sido sequestrado junto com a amiga, mantido em cativeiro e obrigado a transferir dinheiro para os criminosos, por PIX.

Quem abordou Marcelinho?

O ex-jogador afirma que estava com a amiga na rua Salesópolis, onde ela mora, quando um grupo de criminosos abordou os dois, desferiu uma coronhada nele e o obrigou a vestir capuz e entrar no próprio carro, uma Mercedes. A mulher também foi rendida e obrigada a entrar no veículo.

Para onde os dois foram levados?

Marcelinho e a amiga foram conduzidos a um cativeiro na rua Ferraz de Vasconcelos, em Itaquaquecetuba.

Marcelinho Carioca, em delegacia de São Paulo, narra o sequestro de que afirma ter sido vítima: PIX de R$ 30 mil e R$ 12 mil Foto: Alex Silva/Estadão

O que os bandidos queriam?

Os bandidos obrigaram a família de Marcelinho a fazer dois PIX para eles, nos valores de R$ 30 mil e de R$ 12 mil. Eles teriam cobrado uma terceira transferência, que não foi feita. Segundo a polícia, Marcelinho foi libertado após as transferências, horas depois do início do sequestro. A mulher teria sido libertada sem pagar nenhum resgate.

O que diz o vídeo gravado por Marcelinho?

O ex-atleta gravou um vídeo em que afirma ter saído com uma mulher casada, durante o show no estádio do Corinthians. O marido dela teria descoberto e agredido Marcelinho. Na gravação, uma mulher confirma os fatos. À polícia e à imprensa, Marcelinho afirmou ter sido obrigado pelos sequestradores a gravar aquele vídeo no cativeiro, seguindo instruções dos criminosos, sob a mira dos bandidos.

Quem é a mulher que aparece no vídeo ao lado do ex-jogador?

Taís Alcântara de Oliveira Moreira, de 36 anos, trabalha na Secretaria de Esportes e Lazer do município de Itaquaquecetuba, em cargo de apoio administrativo e orçamentário – Marcelinho foi titular da pasta até o início do ano.

Taís é mãe de dois meninos, frutos do relacionamento com o comerciante Márcio Moreira, conhecido na cidade como Márcio do Beco, de 39 anos. Eles estariam separados há poucos meses.

O que diz a polícia?

Para a polícia, os criminosos obrigaram Marcelinho a gravar o vídeo para tentar desviar o foco das investigações. Na avaliação dos investigadores, os criminosos renderam Marcelinho atraídos pelo carro de luxo e sem saber que ele era uma das vítimas.

Qual foi o resultado da investigação policial até agora?

A polícia primeiro descobriu o carro do ex-jogador, estacionado em uma rua de Itaquaquecetuba, e depois prendeu cinco pessoas: dois homens e três mulheres, estas no suposto cativeiro em que Marcelinho foi mantido.