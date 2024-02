O que se sabe sobre a morte da jovem após encontro com jogador do sub-20 do Corinthians

O motivo e as circunstâncias que levaram à morte de uma jovem de 19 anos que se relacionou com um jogador sub-20 do Corinthians estão sob investigação da Polícia Civil de São Paulo. Os agentes aguardam laudos e depoimentos que podem esclarecer o que houve com a mulher, que sofreu sangramento intenso no órgão genital.

O jogador Dimas Cândido de Oliveira Filho, de 18 anos, prestou depoimento à polícia e foi liberado. Ele foi o responsável por acionar o Samu e esteve no hospital onde a jovem recebia atendimento; ela teve paradas cardiorrespiratórias e não resistiu. Sua defesa diz que ele foi ouvido na condição de testemunha e não cometeu nenhum ato ilegal.

Dimas Cândido chegou ao Corinthians em 2023, emprestado pelo Coimbra. Foto: Reprodução/ Instagram @dimasf_10

A seguir, entenda o que se sabe sobre o caso.

O que aconteceu com o jogador sub-20 do Corinthians?

PUBLICIDADE O caso aconteceu na noite da última terça-feira, 30, quando a jovem e o jogador se encontraram, no apartamento dele, no Tatuapé, zona leste de São Paulo. Após terem mantido relações sexuais, a jovem desfaleceu e, segundo relatou à polícia, Dimas observou que ela apresentava forte sangramento nas partes íntimas. Ele tentou reanimá-la e, não conseguindo, entrou em contato com o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu). A jovem foi levada para o pronto socorro do Hospital Municipal do Tatuapé e morreu, após uma sucessão de paradas cardiorrespiratórias. Houve uma parada cardíaca no apartamento, outra na ambulância, durante o trajeto até o pronto socorro, e mais duas no hospital, seguidas do óbito.

Como eles se conheceram?

Segundo a defesa de Dimas, os dois se conheceram pelo Instagram há alguns meses e eles passaram a conversar via aplicativo. O pai da jovem trabalha no setor de segurança do Corinthians.

Em seu depoimento, Dimas disse que, na manhã de terça, manifestou o desejo de conhecer pessoalmente a garota, pois iria viajar para a casa de familiares, em João Pessoa (PB). Eles marcaram de se encontrarem à noite no apartamento dele. Ela se dirigiu sozinha ao local e ele a recebeu na portaria do prédio.

Publicidade

Como a família soube do caso?

Uma enfermeira entrou em contato com a mãe da jovem, após conseguir desbloquear o celular da garota. O pai da vítima, o policial militar aposentado Rubens Chagas Matos, de 54 anos, foi até o PS e procurou se inteirar do ocorrido, recebendo a informação de um médico de que a filha apresentava um corte de aproximadamente cinco centímetros na vagina.

Ele desconhecia o encontro da filha com o jogador, pois ela tinha avisado que iria a um restaurante com uma amiga assistir ao jogo do Corinthians contra o São Paulo.

Quais providências foram tomadas?

Depois de conversar e discutir com o jogador, o pai chamou a polícia. O caso foi registrado como “morte suspeita” no 30.o Distrito Policial e o corpo da jovem foi encaminhado para perícia no Instituto Médico Legal (IML). Foi solicitada perícia no apartamento.

Como o apartamento foi encontrado?

No apartamento, a polícia encontrou toalhas e lençóis manchados de sangue, além de manchas pelo chão do quarto. Uma cama estava fora da posição, mas teria sido removida do local durante a tentativa da equipe do Samu de reanimar a jovem.

Como está a investigação policial do caso?

Além do depoimento já prestado pelo jogador e de um colega que foi ao apartamento depois do fato, a polícia está ouvindo familiares da vítima e aguarda os laudos periciais, tanto do apartamento como do corpo da jovem.

O caso é investigado pela 5ª Delegacia de Defesa da Mulher. A investigação já solicitou imagens de câmeras do prédio onde o jogador reside e teve acesso à troca de mensagens entre eles por aplicativos de celular.

O que diz a defesa do jogador?

O advogado de Dimas, Tiago Lenoir disse que seu cliente não cometeu nenhum ato ilegal, prestou depoimento na condição de testemunha e não é considerado suspeito. Ele acredita que os laudos da perícia vão esclarecer a causa da morte.

Publicidade

O que diz o Corinthians?

O Sport Club Corinthians informou que acompanha proximamente os desdobramentos dos fatos relacionados ao episódio envolvendo um de seus atletas da base na noite de terça-feira, 30, reforçando que o clube aguarda a investigação dos fatos e está à disposição para colaborar com as autoridades. E ainda que lamenta profundamente a morte da jovem e se solidariza com a família.

Quem era a jovem?

A jovem de 19 anos era estudante de enfermagem e morava com a família,, na região da Penha, na capital. Segundo o pai, ela não usava drogas e não costumava ingerir bebidas alcoólicas.

Quem é o jogador?

O meia Dimas, de 18 anos, integra a equipe sub-20 do Corinthians desde abril de 2023 e já atuou em 12 partidas pelo clube. Natural de João Pessoa (PB), Dimas tem o passe vinculado ao Coimbra, time de Contagem (MG) e está emprestado para o clube paulista até janeiro de 2025.