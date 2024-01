O que se sabe sobre a morte da ultramaratonista no interior de São Paulo? Entenda o caso

O corpo foi encontrado nesta terça-feira, 16, em uma estrada de terra, no interior de um canavial, na zona rural de Leme.

De acordo com a Polícia Civil, o corpo estava próximo do carro da atleta, um Gol cinza, e apresentava ferimentos por fogo. Dois frascos de álcool foram apreendidos no local. A polícia abriu inquérito e deve receber o laudo preliminar dos exames necroscópicos para direcionar as investigações.