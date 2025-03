O que se sabe sobre a morte do professor do Colégio Dante Alighieri durante assalto na Grande SP

O professor de capoeira Eduardo de Souza, de 42 anos, foi morto na madrugada de domingo, 2, em Mauá, na Região Metropolitana de São Paulo. A morte é investigada como um latrocínio pela Polícia Civil. Leia a seguir o que se sabe até o momento sobre o caso.

Quem era a vítima?

Eduardo dava aulas de capoeira no colégio Dante Alighieri, em São Paulo, e ensinava artesanato a crianças de outras escolas. Segundo seus amigos, ele era um estudioso e defensor da cultura afro-brasileira.

Os amigos o descreveram como um mestre dedicado. “Tirou muitos meninos do caminho ruim”, disse o mestre de capoeira Fernando Santos Ramos, que foi professor de Eduardo.

O professor de capoeira Eduardo de Souza foi morto em um latrocínio em Mauá. Foto: Reprodução/Fernando Santos Ramos/Facebook

"Mesmo dando aulas no Dante, continuou a vir para nossa capoeira e trazer cultura, informação", disse o professor de capoeira Mestre Flávio Caranguejo, do Celeiro de Bamba. "O que mais me espanta é que ele fazia um grande trabalho para ajudar as crianças daquelas comunidades a saírem da violência, e ele mesmo foi vítima dessa violência." O velório e sepultamento de Eduardo no cemitério Vale dos Pinheirais, em Mauá, reuniu mais de cem pessoas, entre elas dezenas de capoeiristas.

Quando ocorreu o crime?

Eduardo foi morto na madrugada do domingo, 2. Segundo o relato de Ramos, o capoeirista foi morto depois de voltar de um bloco de carnaval.

“Ele foi participar do desfile do seu bloco de carnaval no Anhembi e, na volta, quando virou no Capuava (bairro de Mauá), dois bandidos tentaram roubar a moto. Levaram a moto e o balearam”, disse.

A Casa de Cultura Os Capoeira afirmou que Eduardo foi morto logo depois de participar de seu cortejo de carnaval, na Vila Madalena, na zona oeste de São Paulo, no domingo. O grupo lamentou a perda de um “querido companheiro de luta pela cultura afro-brasileira“.

Como foi a dinâmica do assalto?

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), ele teve a moto roubada e foi ferido com um tiro.

A Polícia Militar encontrou Eduardo inconsciente no local do roubo. O socorro foi acionado, mas ele não resistiu. A ocorrência foi registrada como latrocínio no 1° Distrito Policial de Mauá.

O que ocorreu com a motocicleta?

A moto roubada foi encontrada queimada, no Jardim Alzira Franco, em Santo André. A SSP-SP informou que pediu perícia do local do crime e da motocicleta.

O que o colégio Dante disse sobre o caso?

O colégio Dante Alighieri lamentou a morte do professor.

“Sempre com um sorriso no rosto, o professor Eduardo inspirava seus alunos a cada aula, sendo muito querido também por pais, responsáveis e colaboradores”, comunicou.

“O mestre Toli - como era chamado por seus alunos - deixa um legado de muitos ensinamentos e lições de vida. Será recordado pela comunidade dantiana para sempre com carinho, respeito e admiração”.