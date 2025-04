O que se sabe sobre o acidente que matou piloto de Fórmula 1600 e seu filho no interior de SP

O piloto de Fórmula 1600 Eduardo Imamura, de 35 anos, morreu no último sábado, 5, em função de um acidente em uma rodovia entre Marília e Lins, no interior paulista. O filho dele, Bento, de sete anos, também morreu, após passar três dias internado devido aos ferimentos. A mulher do piloto e outra pessoa que estava no veículo sobreviveram e tiveram apenas ferimentos superficiais.

PUBLICIDADE O acidente ocorreu por volta das 15h30, quando Eduardo estava com Aline, Bento e outra pessoa trafegando pela rodovia Transbrasiliana (BR-153). Ele dirigia uma caminhonete e, na altura do km 218, invadiu a pista contrária e bateu de frente em um caminhão que vinha em sentido oposto, segundo a polícia. Eduardo morreu na hora. O filho foi internado no Hospital das Clínicas de Marília e morreu na madrugada de terça-feira, 8. O motorista do caminhão também sobreviveu, sem ferimentos.

Eduardo Imamura com o filho Bento, que completou sete anos em 16 de março: mortos em função de acidente em rodovia perto de Marília-SP. Foto: @zypher_agency/imamuraeduardo via Instagram

Uma câmera de segurança instalada no caminhão gravou imagens do acidente. O caminhão ficou desgovernado por alguns segundos, mas o motorista conseguiu controlá-lo e parar o veículo pouco à frente, fora da pista. A polícia tenta esclarecer o motivo de Eduardo ter invadido a pista contrária.

Nesta quarta-feira, 9, Aline Torres Imamura, viúva de Eduardo, falou pela primeira vez sobre a perda do marido e do filho. Ela se manifestou através de postagens nas redes sociais, nas quais relembrou os 15 anos que viveu ao lado de Eduardo.

“Obrigada por sempre dividirmos nossas vidas. Como já disse o padre Waldemar quando noivamos, há 14 anos: éramos almas gêmeas que vieram viver na Terra. Uma família que viveu seus melhores anos juntos. Meus anjos... nem em sonho pensei que isso pudesse acontecer um dia”, escreveu.

Aline com o marido e o filho: nesta quarta-feira ela se pronunciou pela primeira vez sobre o acidente. Foto: aline imamura via instagram

“Sempre juntos. Muitas aventuras, tanto companheirismo, tantos sonhos compartilhados. Deus transbordou esse amor há 7 anos, e veio o Bento, abençoado”, continuou Aline, que descreveu o marido em tom elogioso: “Homem de orgulho, respeito, parceria, admiração, carinho, amor, enfim, só elogios para você nesses 15 anos”.

A viúva relembrou ainda dois momentos marcantes para o casal: o nascimento do filho, em 2018, e logo no dia seguinte a primeira corrida de Eduardo no circuito de Interlagos, em São Paulo, outro sonho concretizado pelo piloto: “Ficamos juntos no hospital a noite inteira, e no dia seguinte você realizava seu maior sonho: ser piloto em Interlagos. Há exatos 7 anos, você vivia seu grande sonho, e eu vivia o nosso maior presente. Estávamos todos torcendo por você. Nossos gostos, jeitos, trejeitos… tudo era igual, idêntico.”

Amigos e fãs também lamentaram a morte do piloto de Fórmula 1600, em textos nas redes sociais. “Tive o privilégio de conhecê-lo e chamá-lo de amigo. Sua ausência será profundamente sentida em Interlagos, e em todos os lugares onde sua paixão pelo automobilismo brilhou”, escreveu o também piloto de Fórmula 1600 João Guimarães.