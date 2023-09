Moradores da Vila Leopoldina, da Vila Madalena e de outros bairros nas zonas oeste, norte, sul e da região metropolitana da cidade de São Paulo relataram falta de energia na região na manhã desta quarta-feira, 20.

De acordo com a Enel Distribuição São Paulo, uma ocorrência em uma subestação ocasionou a falta de energia momentânea em alguns bairros da zona oeste. Posteriormente, a companhia disse que a região metropolitana e parte de alguns bairros das regiões norte e sul também tinham sido impactados.

Segundo a Universidade de São Paulo, toda a Cidade Universitária, no Butantã, também ficou sem luz por cerca de trinta minutos, em razão da falha de energia.

“Um evento em uma subestação da companhia de transmissão ISA CTEEP afetou o fornecimento de energia para alguns clientes em bairros da região Oeste. A distribuidora prestou suporte para restabelecer o serviço o mais breve possível”, afirmou a empresa ainda pela manhã.

Por volta das 13 horas, a companhia disse que o fornecimento de energia já havia sido restabelecido para todos os clientes que tiveram o serviço afetado durante a manhã. “A ocorrência impactou alguns clientes na região metropolitana e parte de alguns bairros da região Oeste, Norte e Sul”, afirmou, posteriormente, a Enel.

“A ISA CTEEP informa que, hoje, às 11h35, houve uma ocorrência em sua subestação Milton Fornasaro, responsável pelo abastecimento de energia da região oeste da cidade de São Paulo. Às 12h07, o fornecimento de energia foi normalizado à Enel Distribuição São Paulo. As causas da falha estão sendo apuradas em conjunto pelas empresas”, disse a ISA CTEEP.

Em nota, a Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) confirmou que, às 11h35, houve o desligamento de todos os terminais do setor de 88 kV da SE Milton Fornasaro, no Jaguaré, em São Paulo, de propriedade da CTEEP, interrompendo 686 MW de carga da Enel Distribuição São Paulo.

“Parte das cargas interrompidas foram atendidas por meio de transferências manuais para outras subestações da região. Às 12h07 todo o setor de 88 kV da SE Milton Fornasaro já estava normalizado”, disse em nota. O ONS e os agentes envolvidos estão apurando as causas da ocorrência.

Alguns serviços de telefonia também apresentaram instabilidade, em razão da falha elétrica. “Em função da queda de energia em alguns bairros de São Paulo, clientes podem ter percebido instabilidade nos serviços móveis, mas tudo já está normalizado”, disse a Claro.

Por sua vez, a Vivo também afirmou que os técnicos estavam trabalhando para resolução de problemas ocasionados.

Nas redes sociais, internautas também relataram os transtornos enfrentados.

Vista da Vila Leopoldina. Nesta quarta-feira, moradores relataram falta de energia na região. Foto: Felipe Rau/Estadão

