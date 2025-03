Polícia Civil de SP faz megaoperação no Estado contra receptadores de celulares roubados

Os policiais estão fazendo as buscas em locais onde os celulares roubados ou furtados indicaram a localização pela última vez. “Os endereços foram coletados a partir de uma análise dos boletins de ocorrência, com informações fornecidas pelas vítimas no momento do registro ou posteriormente”, diz a SSP.

Os smartphones encontrados devem ser devolvidos aos donos por meio da identificação do IMEI do aparelho. A Polícia Civil afirma que entrará em contato com as vítimas.