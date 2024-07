Ônibus de acidente com 10 mortes no interior de SP ia para Aparecida; veja qual era o trajeto

De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o motorista relatou que a direção do veículo travou por causa de uma pane mecânica - foi quando ele perdeu o controle e bateu o ônibus contra um pilar do viaduto Jornalista José Carlos Tallarico.

Segundo o Corpo de Bombeiros, 16 pessoas foram socorridas para hospitais da região com ferimentos graves ou moderados. A empresa de fretamento proprietária do ônibus, Ônix Turismo, confirmou que haviam 52 pessoas no veículo.