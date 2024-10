Ônibus com time de vôlei sofre acidente no interior de SP: ‘Grande susto’

O ônibus havia saído de Praia Grande, litoral de São Paulo, e seguia para Bauru pela pista capital-interior da rodovia. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista do ônibus teria perdido o controle e atingido a traseira do veículo de carga, carregado com grama.

Conforme a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), equipes da concessionária e da Polícia Militar Rodoviária foram acionadas. Devido ao impacto e o socorro aos envolvidos, foi necessário instalar um desvio no retorno do km 157 da Castello para garantir a segurança dos usuários.