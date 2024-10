Ônibus na Via Dutra atropela romeiros que iam para Aparecida; acidente tem 1 morto

A concessionária foi acionada por volta das 21h30 para atender a uma ocorrência no km 188,3 da pista, no sentido do Rio de Janeiro, região de Santa Isabel, na Via Dutra.

Policiais federais foram acionados para atender a ocorrência e, no endereço, apuraram que as vítimas caminhavam na via, quando foram atingidas pelo coletivo de turismo.