Ônibus de graça na eleição? Veja operações de transporte em capitais do País

O domingo de eleição, em 2 de outubro, terá algumas mudanças importantes no transporte e outros serviços públicos em capitais brasileiras - com direito a passe livre em Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), Maceió (AL), Porto Alegre (RS), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), São Luís (MA) e Boa Vista (RR). São Paulo não terá o benefício, mas a Prefeitura montará uma “força-tarefa” no trânsito.

As medidas na capital paulista incluem um reforço na frota de ônibus - com dois mil veículos a mais - e monitoramento constante pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) nos principais corredores da cidade, com intensificação nas zonas eleitorais.

As linhas de metrô e CPTM funcionarão em horário normal, de 4h à meia-noite - inclusos intervalos de dez minutos nos trens e espera padrão do dia nas Linhas 4-Amarela e 5-Lilás - com reforço de frota reserva, caso necessário.

Metrô e CPTM terão efetivo reserva à prontidão em caso de mudanças na demanda de passageiros

Na Saúde, esperam-se mudanças no atendimento à população, que estará restrito aos equipamentos de urgência e emergência: Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs), Prontos-socorros (PSs), Prontos Atendimentos (PAs), Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) 24h, Hospitais Municipais (HMs) e Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu).

Não haverá vacinação nos parques e Avenida Paulista, e as campanhas de imunização contra covid-19, poliomelite e multivacinação serão realizadas apenas durante o sábado, nas AMAs/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas, de 7h, às 19h.

Campanhas de vacinação em São Paulo também terão mudanças importantes

O trânsito terá alterações em lugares pontuais:

- a Rua Francisca Miguelina, na Bela Vista, será interditada da 0h de sábado à 0h de domingo;

- a Rua Américo Falcão, no Campo Limpo, de 6h de sábado à 0h de domingo;

- a Rua Elísio Ferreira, em São Mateus, das 6h às 14h de sexta-feira e sábado e de 16h às 24h no domingo;

- a Avenida Paula Ferreira, na Freguesia do Ó, de 6h às 14h de sexta-feira e sábado e 16 às 24h no domingo.

- o Elevado Presidente João Goulart (Minhocão) será liberado ao tráfego das 7h de domingo à 0h.

- no domingo, o programa Ruas Abertas, que bloqueia a Av. Paulista para veículos, estará suspenso

O estacionamento em vias e logradouros públicos com sinalização proibindo as paradas estará liberado, com exceção dos corredores exclusivos de ônibus, em vias com faixas exclusivas de ônibus à direita ou esquerda e nas vias de trânsito rápido.

As linhas de ônibus intermunicipais gerenciadas pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU), que atendem as regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas, Sorocaba, Baixada Santista, Vale do Paraíba e Litoral Norte seguirão a programação normal de domingo, e assim como o sistema de metrô e trens, haverá frotas de reforço em caso de alteração na demanda de passageiros.

De acordo com a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, os parques estaduais de São Paulo irão operar sem quaisquer mudanças, nos horários normais - disponíveis no site da pasta.

Passe livre em Porto Alegre e Rio de Janeiro

A capital gaúcha vive um impasse. Uma decisão da Justiça local havia aceitado pedido da Defensoria Pública e determinado que a medida do passe livre funcionaria de forma irrestrita em Porto Alegre, mas o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul suspendeu a decisão neste sábado. No momento, o que vale é o estabelecido antes do pedido da Defensoria, conforme acordo realizado entre a prefeitura e o Ministério Público e o Legislativo Municipal: o transporte será gratuito apenas para eleitores que não tiverem condições de pagar a passagem, das 7h às 19h.

A prefeitura de Porto Alegre também organizou um esquema especial de transporte e limpeza, com mobilização de 361 trabalhadores entre garis, motoristas e fiscais. No trânsito, a Avenida Padre Cacique será bloqueada, junto ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS), no sentido bairro-Centro, entre a Barão do Cerro Largo e José de Alencar durante os dias de sábado e domingo.

Ônibus de Porto Alegre terão passe livre no domingo do primeiro turno

No Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes anunciou em um vídeo no Twitter que não haverá cobrança de passagem nos ônibus municipais e nem no BRT das 6h às 20h. “Garantir que a população tenha livre acesso ao transporte público na eleição é fortalecer nossa democracia”, disse o gestor da cidade.

— Eduardo Paes (@eduardopaes) September 30, 2022

Brasília e Belo Horizonte com intervenções pontuais

Na capital do País, os locais de votação e apuração de votos receberão reforços de policiamento, bem como ações de segurança em vias e rodovias, que incluem monitoramento por órgãos de trânsito.

Na Esplanada dos Ministérios, só haverá intervenção para veículos ou pedestres no domingo de votação em casos de necessidade, de acordo com informações do gabinete da gestão estratégica da Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP-DF), divulgadas pelo G1.

Em Belo Horizonte, a prefeitura anunciou interdição total da Avenida Prudente de Morais, no bairro Cidade Jardim, em ambos os sentidos, começando às 5h de domingo e indo até as 5h de segunda-feira. A Rua Josafá Belo, entre a Prudente de Morais e a Rua Bernardo Mascarenhas, também estará fechada. O entorno do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), os cartórios eleitorais e os principais locais de votação receberão reforço da Unidade Integrada de Trânsito (BHTrans, Guarda Municipal e Polícia Militar).