Operação da PM na Cracolândia tem bombas de efeito moral e correria no centro de São Paulo

Uma ação da Polícia Militar (PM) para combater o tráfico de drogas na Cracolândia, na tarde desta quarta-feira, 11, terminou com a utilização de bombas de gás e de efeito moral e correria pelas ruas do Centro de São Paulo.

PM utilizou bombas de efeito moral nas ruas do centro de SP na tarde desta quarta-feira. Foto: Band/Reprodução

O cerco policial foi montado na Rua Vitória, na Avenida Rio Branco e também nas imediações da Santa Ifigênia, conforme mostrou a TV Bandeirantes.

A situação se normalizou por volta das 18h30 e, segundo relatos da PM ao canal Brasil Urgente, os usuários de drogas que se concentravam na região se dispersaram para outros lugares.

Outro foco da operação, conforme mostrado na transmissão, foi combater os roubos que têm sido frequentes na região central da capital paulista, sobretudo os que são cometidos quebrando vidros dos veículos no trânsito.

Em dezembro, um comerciante foi arrastado para fora do próprio carro e espancado por dependentes químicos, embaixo do Elevado João Goulart (Minhocão). O ataque aconteceu na Avenida São João, altura do número 1723, endereço que passou a ser adotado na época pelos usuários da Cracolândia, que antes ficavam instalados na Rua Helvétia, no bairro dos Campos Elíseos. Após o episódio, o grupo voltou para a Santa Ifigênia.

Na mesma época, há cerca de um mês, um policial acabou sendo alvejado com um tiro no pé, em outro confronto entre a PM os usuários no centro de São Paulo.

O aumento na quantidade de crimes é proporcional ao crescimento da sensação de insegurança de moradores, comerciantes e por aqueles que frequentam a região. A vizinhança tem recorrido à abaixo-assinados para mudar a situação e lojistas também acabam fechando os respectivos estabelecimentos mais cedo com receio da violência nos períodos noturnos.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) anunciou após ser empossado que o vice-governador Felicio Ramuth (PSD) vai coordenar um projeto específico para a Cracolândia, que inclui aumentar a capacidade de triagem, a quantidade de comunidades terapêuticas para atender os dependentes químicos e instituir uma política habitacional para a população usuária.

A Secretária de Segurança do Estado de São Paulo (SSP-SP) não forneceu mais informações sobre a operação desta quarta. Questionada sobre os resultados do cerco, se houve apreensões de drogas ou de pessoas, a pasta não respondeu às perguntas da reportagem até a publicação deste texto.