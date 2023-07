Operação da PM no Guarujá deixa 10 mortos, diz Ouvidoria

A Ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo afirma que dez pessoas foram mortas durante a operação policial no Guarujá para encontrar o suspeito de atirar e matar o policial militar Patrick Bastos Reis, de 30 anos, membro das Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (Rota), na quinta-feira, 27, no Guarujá, litoral de São Paulo. O suspeito foi preso neste domingo.

A Secretaria de Segurança Pública nega abusos e confirma três mortes “após resistência às abordagens policiais” em três pontos diferentes do Guarujá.

Foto: O policial Patrick Bastos Reis, da Rota, foi baleado e morreu durante patrulhamento no Guarujá. A PM fez publicação manifestando luto. Foto: Reprodução/PM-SP

“Temos registros de 8 boletins de ocorrência com 10 mortos. Mas temos uma informação ainda não confirmada de mais 2 mortes. Se confirmadas, serão 12 vítimas de quinta-feira até hoje”, afirmou o ouvidor Claudio Aparecido da Silva ao Estadão.

O ouvidor afirma que vai pedir as imagens das câmeras corporais dos policiais envolvidos na operação. “Instauramos procedimento para acompanhar as apurações e vamos pedir as imagens das câmeras corporais. Vamos pedir os laudos necroscópico, balísticos, residuográfico e de local”, afirmou.

Diante das denúncias, o órgão realizou neste domingo, 30, uma reunião emergencial depois de receber denúncias sobre violações dos direitos humanos. Participaram da reunião o próprio ouvidor e representantes da entidades relacionadas aos direitos humanos. Uma visita ao Guarujá está sendo avaliada entre terça e quarta-feira para ouvir as famílias e as comunidades sobre os fatos ocorridos.

A Ouvidoria vai investigar a veracidade de áudios e relatos de moradores sobre torturas e abusos de policiais. De acordo com membros da comunidade, a operação “colocou terror” na comunidade. Moradores do município relataram ainda que policiais prometeram matar ao menos 60 pessoas em comunidades da cidade. Ainda segundo os moradores, o foco da operação eram pessoas com antecedentes criminais e tatuagens.

Um vendedor ambulante teria sido morto com 9 tiros na sexta (28). A família dele teria encontrado o rapaz com queimaduras de cigarro e um corte no braço.

“A Rota está matando um monte de gente e está acusando todo mundo de ser traficante. Mas todo mundo é trabalhador”, diz um dos aúdios a que o Estadão teve acesso. “Existem várias testemunhas, mas todo mundo tem medo de falar”, diz.

A morte do soldado militar na quinta-feira desencadeou uma grande operação policial nos últimos dias. Participaram da ação 600 agentes de equipes especializadas das polícias Civil e Militar do litoral de São Paulo.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, foram três homens que morreram em abordagens policiais entre sexta e sábado. “A operação continua em andamento, intensificando a busca pelos suspeitos. Durante as diligências, três homens morreram após reagirem a abordagens policiais em diferentes locais: Rua Albino Marquês Nabeto, no Parque Estuário; Rua Mário Malheiros, na Vila Baiana; e Rua das Figueiras, no bairro Pae Cará”.

O órgão afirma que “não constatou abusos policiais e que todas as denúncias serão investigadas”.

A Polícia Civil prendeu o suspeito de atirar e matar o policial Reis, de 30 anos, neste domingo. O suspeito se entregou ao lado do Terminal Santo Amaro, na zona sul da cidade. Ele foi levado para Corregedoria da PM e, de lá, para a delegacia responsável pelo caso, no litoral.

A prisão foi anunciada pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) nas redes sociais. “Atenção. O autor do disparo que matou o soldado Reis, no Guarujá, acaba de ser capturado na Zona Sul de São Paulo. Três envolvidos já estão presos, após trabalho de inteligência encabeçado pela @PMESP. A justiça será feita. Nenhum ataque aos nossos policiais ficará impune”, escreveu o governador.

A Operação Escudo “tem atingido os objetivos e vai permanecer”, de acordo com os policiais. Abaixo, a íntegra da carta encaminhada Coronel Cássio Araújo de Freitas aos comandantes da PM:

Agradeço o empenho dos senhores e senhoras bem como toda a cadeia de comando subordinada aos senhores(as) que tenham, direta ou indiretamente, contribuído com a Operação Escudo que foi desencadeada imediatamente desde o covarde homicídio do Sd Reis do 1º BPChq Tobias Aguiar durante o Patrulhamento Tático de Rota, crime este praticado por traficantes na cidade do Guarujá.

A Operação tem atingido seus objetivos de pronta resposta à injusta agressão e a busca e captura de indivíduos ligados ao homicídio bem como à rede criminosa que dá suporte ao tráfico.

Foram diversos confrontos com indivíduos armados, um deles inclusive apontado como liderança de alto valor de OrCrim. Foram também mais de 9 indivíduos presos e por fim acaba de se entregar para agentes da Equipe PM Vítima da CorregPM o criminoso Erickson David da Silva tendo como um de seus vulgos Deivinho, apontado por seus cúmplices como autor dos disparos. A Rota irá apresentar esta ocorrência.

Importante salientar a participação fundamental e proativa de todos as forças neste triste e lamentável evento e dos amigos da PCSP identificando autores e materialidade.

Acrescento que a Operação Escudo permanece conforme o planejamento inicial, demonstrando sua efetividade em dissuadir o crime organizado e prover segurança à população.

A família policial militar não pode ser recompensada com a presença física do jovem herói, mas sempre será honrada por seus companheiros.

O Sr Governador e Sr Secretário agradecem o empenho dos(as) senhores(as).

Força e Honra! Vamos Vencer !

Cel Cássio Araújo de Freitas.