Pai de criança de 4 anos morta durante confronto em Santos também foi baleado em operação da PM

A mãe de Ryan, a cozinheira Beatriz da Silva Rosa, de 29 anos, cuidava dos três filhos do casal. Com a morte do menino, a viúva ficou com um casal de filhos pequenos.

Em sua rede social, ela ainda estampava o luto pela morte do marido. “Quantas saudades eu sinto, meu menino de você, me sustenta aí de cima”, escreveu. Em outras postagens, ela agradeceu a ajuda da comunidade do Morro São Bento para “seguir em frente” e cuidar das crianças.