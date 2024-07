Pai e filha morrem atropelados por fugitivo durante perseguição policial em SP

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado, no momento do acidente, pai e filha estavam em uma motocicleta e foram atingidos pelo fugitivo, de 19 anos, que dirigia um Honda/HR-V.

Em seguida, o Honda bateu em outro veículo, cujo condutor foi socorrido ao hospital. Os óbitos do pai e da filha foram constatados no próprio local do acidente.