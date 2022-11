‘Papai-Noel’ de 76 anos morre após passar mal durante apresentação em Itu

Publicidade

SOROCABA – Ator que interpretava o Papai Noel morreu após passar mal durante uma apresentação em um shopping, no fim da tarde de sábado, 12, em Itu, interior de São Paulo. Célio Figueiredo, de 76 anos, iniciava sua participação em evento natalino promovido pelo centro de compras quando manifestou sintomas de mal estar intenso e pediu ajuda. Ele foi levado a uma unidade de saúde da cidade, mas não se recuperou. O óbito foi confirmado pela administração do Plaza Shopping.

O 'Papai Noel' Célio Figueiredo morreu após passar mal durante apresentação em shopping de Itu. Foto Plaza Shopping/Divulgação.

Figueiredo fazia o papel do “bom velhinho” pelo segundo ano consecutivo. Ele havia substituído o Papai Noel anterior, Osmar Parezini, que faleceu em 2020 aos 67 anos de idade, vítima de infarto. O ator chegou de helicóptero, vestido com o traje tradicional vermelho e branco, e recebeu simbolicamente a chave da cidade, entregue por representante da Secretaria da Cultura do município. Em seguida, ele posou para fotos e foi conduzido até a poltrona onde iniciaria os contatos com as crianças.

Testemunhas relataram que nesse momento ele apresentou sinais de cansaço. Conforme o município, assim que começou a passar mal, ele foi atendido por socorristas que acompanhavam o evento e levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde faleceu. A causa da morte foi atestada como parada cardiorrespiratória. O corpo de Figueiredo foi sepultado na tarde deste domingo, 13, no Cemitério Municipal de Itu. Ele deixou dois filhos. O Plaza Shopping lamentou a perda e informou que dá apoio à família.