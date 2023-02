Paralisação de ônibus na zona norte de SP: Motoristas protestam contra demissões

Os passageiros que utilizam ônibus na zona norte de São Paulo foram prejudicados na manhã desta segunda-feira, 6, com a paralisação de ao menos 41 linhas que atendem a região da Viação Sambaíba. A categoria afirma protestar contra a demissão de motoristas e suspensão de funcionários por infrações.

O Plano de Atendimento entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência (Paese) foi acionado para amenizar os transtornos na região.

“Os trabalhadores foram surpreendidos com cinco demissões injustificadas e 30 punições (ganchos) aplicadas pela empresa, o que resultou no protesto, afetando 41 linhas. Após a mobilização, a empresa se comprometeu a reverter as demissões e as punições foram canceladas”, afirmou o Sindmotoristas.

A São Paulo Transporte (SPTrans) afirma que os coletivos ficaram parados entre 4h e 6h da manhã. De acordo com o órgão, a empresa de ônibus será penalizada.

“Os ônibus começaram a sair da garagem às 6h e a operação está sendo normalizada gradativamente. A SPTrans está aplicando, de forma automática, as autuações pelas viagens não realizadas desde as 4h20 que causaram o atraso na saída de 41 linhas da Viação Sambaíba, sem aviso prévio aos passageiros”, disse, em nota.

Procurada, a Viação Sambaíba não foi localizada pela reportagem.

Os passageiros que utilizam ônibus na zona norte de São Paulo foram prejudicados na manhã desta segunda-feira, 6, com paralisação de coletivos que atendem a região. Foto: Twitter/Reprodução @lulucyany

Nas redes sociais, no entanto, os passageiros ainda relatam situação complicada, com pontos de ônibus muito lotados.

@sptrans grande desrespeito....fiquei mais de uma hora aguardando o ônibus e acabei de descobrir que os ônibus da sambaiba estão em greve...se não é o povo trabalhador nos informar estávamos parados até agora esperando seu posicionamento @sptrans — jedaias.meneses (@JedaiasMeneses) February 6, 2023

Toda paralisação ou greve de motoristas de ônibus não faz diferença para o governo e donos de empresas. O maior prejudicado é o povo que acorda cedo! #BDSP #greve #sambaiba — celsoplanosdesaude (@celsoteixeiraaa) February 6, 2023

Conforme a SPTrans, a viação descumpriu o prazo legal de 72 horas para comunicação oficial antecipada de paralisação de serviço essencial, prejudicando a população.

As linhas afetadas atendem bairros da zona norte da cidade, como Santana, Vila Maria e Tucuruvi.





Continua após a publicidade