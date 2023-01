Paralisação de ônibus em SP afeta 39 linhas; veja quais

Ao menos 39 linhas de ônibus da Viação Grajaú tiveram a circulação paralisada nesta segunda-feira, 9, em razão de atrasos praticados pela concessionária sem aviso prévio aos passageiros, segundo a São Paulo Transporte (SPTrans). Os transtornos começaram por volta da 0h30, ainda conforme a empresa municipal.

Em nota, a SPTrans lamenta os atrasos enfrentados pela população que depende do transporte público e afirma que a empresa está sendo penalizada. “A concessionária está sendo autuada automaticamente pelas viagens que não foram realizadas”, disse.

Leia também Prefeitura de SP proíbe serviço de viagens com moto anunciado pela Uber

As linhas afetadas atendem a zona sul de São Paulo com direção ao centro e no sentido de bairros como Santo Amaro, Grajaú e Varginha.

Diante da dificuldade de locomoção, a SPTrans acionou o Plano de Apoio entre Empresas de transporte frente as Situações de Emergência (Paese) para transportar os passageiros destas linhas. Não há previsão para que o sistema seja normalizado.

Em nota, a Viação Grajaú disse que o movimento grevista ocorre em função da disputa política dentro do sindicato dos motoristas. “A oposição da atual direção sindical da garagem, pretendendo conquistar alguns adeptos, promoveu a paralisação em função do desligamento, sem justa causa de três funcionários, que pela característica da demissão receberão todos os direitos trabalhistas a que têm direito. Por entender que a paralisação é abusiva ingressaremos com uma ação junto à Justiça do Trabalho”, disse em nota.

Sobre possíveis impactos no trânsito provocados pela paralisação, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) afirma que não há registro de problemas, mas continua monitorando a situação. Conforme a CET, às 7 horas da manhã havia 28 quilômetros de lentidão na cidade. O maior pico na manhã desta segunda-feira foi às 9 horas, quando foram registrados 59 quilômetros de vias congestionadas. Às 10 horas, o índice caiu para 27 quilômetros.

Linhas afetadas pela paralisação atendem a zona sul de São Paulo com direção ao centro e no sentido de bairros como Santo Amaro, Grajaú e Varginha. Foto: Divulgação/Viação Grajaú

Veja a relação das linhas de ônibus afetadas:

5317/10 Sesc/Orion - Praça do Correio

5362/10 Pq. Res. Cocaia - Praça da Sé

5362/21 Grajaú - Praça da Sé

5362/22 Jd. Eliana - Praça da Sé

5362/23 Pq. Res. Cocaia - Vicente Rao

5362/41 Pq. Res. Cocaia - Pq. Ibirapuera

Continua após a publicidade

5370/10 Term. Varginha - Largo São Francisco

5370/21 Term. Varginha - Pq. Ibirapuera

5370/22 Term. Varginha - Borba Gato

5630/10 Term. Grajaú - Metrô Brás

5630/21 Cid. Dutra - Largo São Francisco

5632/10 Vl. São José - Largo São Francisco

5632/21 Jd. Iporanga - Largo São Francisco

Continua após a publicidade

5632/51 Jd. Alpino - Largo São Francisco

6003/10 Term. Grajaú - Term. Varginha

6003/21 Term. Varginha - Estação Mendes/Vila Natal

607M/10 Term. Grajaú - Term. Água Espraiada

6091/10 Vargem Grande - Term. Santo Amaro

6091/21 Jd. Silveira - Term. Santo Amaro

6091/51 Colônia - Term. Santo Amaro

Continua após a publicidade

637G/10 Grajaú - Pinheiros

637G/51 Jd. Eliana - Pinheiros

675G/41 Jd. Castro Alves - Metrô Jabaquara

675R/10 Grajaú - Metrô Jabaquara

675X/10 Term. Grajaú - AACD Servidor

6913/10 Term. Varginha - Term. Bandeira

6913/21 Term. Varginha - Itaim Bibi

Continua após a publicidade

695X/10 Term. Varginha - Metrô Jabaquara

695X/22 Term. Varginha - Shop. Interlagos

695Y/10 Term. Parelheiros - Metrô Vila Mariana

695Y/21 Term. Parelheiros - Estação Autódromo

695Y/22 Term. Parelheiros - Borba Gato

695Y/41 Term. Parelheiros - Col Sta. Maria

6960/10 Term. Varginha - Term. Santo Amaro

Continua após a publicidade

6960/21 Term. Varginha - E.T. Vitor Manzini

6970/10 Term. Grajaú - Term. Santo Amaro

675G/10 Jd. Castro Alves - Metrô Jabaquara

675G/22 Pq. Res. Cocaia - Col. Sta. Maria

695H/10 Jd. Herplin - Term. Santo Amaro