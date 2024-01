Parque do Ibirapuera segue fechado após queda de estrutura metálica na área da marquise

O Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, permanecerá fechado nesta terça-feira, 9, em razão das fortes chuvas que atingiram a cidade na tarde de segunda-feira, 8. Uma estrutura metálica usada para a manutenção da marquise do parque caiu na tarde de segunda, durante o temporal. O acidente deixou quatro pessoas feridas. Todas foram levadas para o Hospital Israelita Albert Einstein.

Ainda segundo a Urbia, concessionária que administra o parque, a energia foi restabelecida apenas por volta das 3h30, dificultando os trabalhos durante a madrugada.

“Desde o ocorrido, as equipes estão trabalhando incessantemente para o pleno restabelecimento do parque de forma segura e com a garantia do bem-estar dos visitantes. Os demais parques administrados pela Urbia, sendo eles: Eucaliptos, Tenente Brigadeiro Faria Lima, Jacintho Alberto, Jardim Felicidade e Lajeado continuam funcionando em seus horários normais”, disse a concessionária.

Os portões do Parque do Ibirapuera amanheceram fechados, após estrutura metálica da marquise cair e deixar feridos. Foto: Werther Santana/Estadão

Na segunda-feira, a Urbia informou que o parque tinha sido fechado às 16 horas para o público, após a tempestade com ventos fortíssimos que atingiram a região. “O evento climático provocou impactos na infraestrutura e derrubou árvores no parque”, afirmou em comunicado, sem mencionar a queda da estrutura metálica.

Por sua vez, a Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA), disse que lamenta o ocorrido no Parque do Ibirapuera, em razão das fortes chuvas, e acompanha o caso junto com a Urbia, administradora concessionária do espaço.

Estrutura metálica de manutenção da marquise do Parque do Ibirapuera caiu e deixou quatro pessoas feridas. Foto: Defesa Civil/Divulgação

Marquise interditada

Batizada de Marquise José Ermírio de Moraes, a estrutura foi parcialmente interditada em fevereiro de 2019, após uma vistoria identificar “danos na impermeabilização, infiltrações, pontos de segregação do concreto e corrosão da armadura”.

Em dezembro do ano seguinte, foi totalmente isolada do acesso público após uma decisão judicial. Embora o parque esteja concedido à iniciativa privada, a obra será contratada e paga pela Prefeitura, após o entendimento de que os problemas são anteriores à concessão.

A Prefeitura de São Paulo chegou a abrir edital em julho de 2023 com o objetivo de fazer a contratação de uma empresa ou consórcio para o restauro da marquise, mas foi suspenso no mês seguinte.