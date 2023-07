Passageiro sobe em trem do Metrô, interrompe circulação e causa confusão em SP; veja o vídeo

Um passageiro de 29 anos subiu no teto de um trem na Estação Paraíso da Linha 1-Azul do Metrô, o que interrompeu a circulação e provocou confusão na tarde desta sexta-feira, dia 30. A polícia informou que a ocorrência está sendo investigada, mas não há registro de feridos.

Usuários registraram nas redes sociais o momento em que o homem está em cima do vagão parado, sentado e abraçando as pernas dobradas, por volta das 17h30. O Metrô confirmou que agentes de segurança foram acionados pelo Centro de Controle Operacional para atender a ocorrência. Ainda de acordo com a companhia, a via foi desenergizada por quatro minutos, das 17h34 às 17h38.

Homem sobe em trem do Metrô na estação Paraíso em São Paulo Foto: Reprodução / Redes sociais

Durante a ação, um agente do Metrô tentou convencer o homem a descer do trem, enquanto seus colegas carregavam uma escada até o local. Outro passageiro se aproxima do vagão, pula e puxa o rapaz, que cai e não é mais visto nos registros dos usuários. Uma discussão entre os passageiros se transforma em troca de socos. Após uma sequência de agressões, a briga cessa.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o caso foi registrado no 27º Distrito Policial como “queda não acidental” e drogas sem autorização ou em desacordo – de acordo com a policia, havia maconha em seu bolso. Ainda de acordo com a SSP, o rapaz foi encaminhado à UPA Vergueiro.

O Metrô alerta que “esse tipo de atitude não é permitida dentro do sistema e pode trazer consequências graves aos passageiros”.