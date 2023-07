Passarela de vidro em mirante em SP vira alvo de investigação; entenda o projeto e saiba por quê

O Ministério Público de São Paulo abriu inquérito civil público para apurar possíveis irregularidades em projeto que prevê a construção de um mirante com passarela de vidro na Pedra Grande, o maior mirante natural de Atibaia, no interior de São Paulo. O plano causa polêmica e é contestado por ambientalistas.

A prefeitura informou que o projeto é privado e ainda está em estudo. A Cetesb, órgão responsável pelo licenciamento, disse que houve apenas consulta prévia. A Fundação Florestal, que administra a unidade, disse ter autorizado somente uma sondagem no local.

De acordo com a 1.ª Promotoria de Justiça de Atibaia, embora a área seja tombada pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico Artístico, Arqueológico e Turístico do Estado (Condephaat) como monumento natural, uma consulta prévia para a definição do estudo ambiental indica que há interesse na implantação do empreendimento.

Pedra Grande de Atibaia é considerada uma das melhores rampas para voo livre do mundo Foto: Clube Atibaense de Voo Livre/Divulgação

O plano é construir uma estrutura com torre de 15 metros de altura e uma passarela transparente, conhecida como ‘Skybridge’, para dar acesso a um mirante. O projeto, inspirado no mirante artificial ‘SkyGlass’, instalado sobre um cânion em Canela (RS), só que com 10 metros a mais que o gaúcho, custaria R$ 20 milhões.

Segundo o MP, por causa da tridimensionalidade do projeto apresentado, não há dados suficientes e complementares à proposta quanto aos impactos à paisagem. “Pela interpretação das plantas constantes nos autos do processo na Cetesb, é possível observar que o projeto de infraestrutura, na sua parte suspensa, extrapola os limites da zona de uso intensivo (para voos livres), abrangendo também a Zona de Conservação, que não permite esse tipo de estrutura, conforme dispõe o plano de manejo (da unidade).”

Ainda segundo a promotoria, a estrutura pênsil proposta para a sustentação do mirante está inserida na poligonal de restrição do espaço aéreo para a prática de voo livre, podendo comprometer ou até mesmo inviabilizar por questões de segurança a prática da atividade na laje da Pedra Grande, “o que configuraria possível impacto social no uso já estabelecido no atrativo”.

O diretor do Clube Atibaiense de Voo Livre, Dário Régoli, disse que a entidade existe há 40 anos e surgiu em função da Pedra Grande. “É também uma unidade de conservação ambiental”, disse.

Projeto paulista é inspirado em mirante em Canela, no Rio Grande do Sul Foto: Prefeitura de Canela/Divulgação

Segundo ele, a instalação da passarela vai impactar o voo livre. “É um mirante natural de 360 graus e permite voos dos dois lados. Se sair a torre com passarela, ao menos a metade da área, se não ela toda, ficará inservível para voos”, disse. Um abaixo-assinado online contra o projeto obteve quase 20 mil assinaturas em duas semanas.

O Coletivo Socioambiental de Atibaia, composto por pesquisadores e ambientalistas, manifestou preocupação com o projeto pelo risco às características ambientais e históricas da Pedra Grande. Em documento enviado à Cetesb, o coletivo lembrou que a área da laje da Pedra Grande só poderá ter estruturas que atendam às necessidades de atividades esportivas, trilhas, estacionamentos e áreas de contemplação, desde que não descaracterizem a paisagem do monumento.

Grupos, como o movimento Salve Atibaia, a Simbiose, o Movimento dos Artistas Reunidos de Atibaia e a Tela Colaborativa se mobilizaram em redes sociais. “As pessoas estão se mobilizando para honrar as gerações que têm lutado para preservar nosso patrimônio natural e prospectar um futuro mais generoso para as futuras gerações”, postou o professor Paulo Malvasi, um dos ativistas em defesa da Pedra Grande.

Na sexta-feira, 21, dezenas de ambientalistas e moradores ocuparam a Praça da Matriz, no centro de Atibaia, para protestar contra o projeto. Os manifestantes lançaram a campanha #na Pedra Grande Não!, contra o empreendimento.

De acordo com Paulo Malvasi, o plano não é apenas evitar a instalação do mirante, mas também elaborar projetos de uso sustentável daquele patrimônio geológico para apresentar às prefeituras do entorno. “Vamos questionar a sondagem que foi feita no local, pois houve perfuração de rochas e interferência em um bem que é tombado”, disse.

Manifestantes ocupam praça com cartazes contra projeto de um mirante na Pedra Grande, em Atibaia Foto: Dário Régoli/Acervo pessoal

Parceria entre público e privado em unidades de conservação

Na justificativa do inquérito, a promotoria ressalta que a parceria entre público e privado em unidades de conservação tem sido amplificada ao longo dos últimos anos, como os exemplos de concessões das áreas de uso público do Parque Estadual de Campos do Jordão e o Parque Estadual da Cantareira.

“Porém, tais projetos são parte de políticas institucionais e construídas em processos participativos, para que o projeto executivo tenha pactuação com os anseios e expectativas de todo o espectro de atores locais a partir de consultas públicas”, diz o documento, assinado pelo promotor Fábio Vital de Ávila.

Ele deu prazo de 30 dias para a Cetesb prestar informações sobre o projeto, e de 20 dias para que a prefeitura e a empresa Sol do Brasil, autora do projeto, se manifestem. A Cetesb informou que, até o momento, não emitiu nenhuma autorização para estudo de viabilidade do empreendimento.

“O que se encontra em análise é um pedido de consulta prévia sobre qual instrumento será adotado para abertura do processo de licenciamento ambiental do empreendimento ‘Plataforma Mirante – Manara – Sky Bridge”, disse.

A Fundação Florestal disse que não há qualquer análise de viabilidade ou anuência sobre o projeto e que qualquer intervenção no local “demandará debate amplificado no Conselho Gestor do Monumento Natural da Pedra Grande, considerando critérios de ambiência, beleza cênica e uso múltiplo, entre outros, que orientarão pela viabilidade ou não da proposta”. As sondagens foram autorizadas pela Fundação para determinar as características da rocha e não oferecem risco para a estabilidade de taludes ou desmonte de blocos.

A Fazenda Pedra Grande, proprietária da área onde se encontra o monumento, informou em nota que trabalha com a empresa Sol do Brasil para a valorização do local, respeitando as leis ambientais e aguarda os laudos do processo de sondagem. Segundo a fazenda, a proposta do empreendimento, que ainda está na fase de projeto, é trazer benefícios para a região.

O Monumento Natural da Pedra Grande, com área de 3,2 mil hectares, entre os municípios paulistas de Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Nazaré Paulista e Mairiporã, foi criado em 2010 por decreto estadual para proteger os “atributos bióticos, abióticos e cênicos” do maciço rochoso. A Pedra Grande também é patrimônio municipal de Atibaia e está no brasão e na bandeira da cidade.

Licenciamento nos órgãos ambientais

A prefeitura de Atibaia informou ter divulgado um vídeo em redes sociais oficiais para informar a população sobre a ação de sondagem realizada na Pedra Grande, não sendo possível assegurar que o equipamento turístico será instalado, pois há necessidade de licenciamento nos órgãos ambientais.

“A área da Pedra Branca é de propriedade particular e não está sob gerência ou administração da prefeitura, que não é autora e nem financiadora do projeto, ou seja, não será investido qualquer recurso municipal nele”, afirmou.

Ainda segundo o município, a visão do principal cartão postal da cidade não será prejudicada, bem como a prática de voo livre e o acesso gratuito à Pedra Grande, que continuarão com o mesmo funcionamento atual. “Mesmo sendo um projeto que tem como um dos objetivos o desenvolvimento ainda maior do turismo da estância, prevendo a criação de centenas de empregos diretos, a prefeitura de Atibaia atua de forma rigorosa no sentido de fiscalizar e defender que qualquer ação seja autorizada pelos órgãos competentes e, principalmente, para que o ecossistema no local não seja prejudicado”, disse, em nota.

A reportagem procurou a empresa Sol do Brasil e ainda aguarda retorno.