Pena de motorista da Porsche que matou motoboy pode chegar a 18 anos em caso de condenação, diz MP

O motorista da Porsche virou réu por homicídio doloso triplamente qualificado. Ele foi preso preventivamente no último dia 30. Na denúncia da promotora Renata Mayer, é apontado que Sauceda agiu por motivo fútil, com meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Segundo ela, o empresário se “irritou” com a colisão do motociclista com o seu carro.

“Irritado com a situação, Igor passou a perseguir a vítima e, ao conseguir alcançá-la, bateu violentamente contra a traseira da motocicleta em que Pedro estava, o qual ficou embaixo do veículo do denunciado e foi arrastado por alguns metros”, diz um trecho da denúncia.