Piscina com 100 tipos de ondas e clima de praia: como são os clubes de surfe no interior de SP

Tudo ali exala surfe. A primeira aula do esporte começa às 6h30 da manhã e a última termina às 23h30. E o valor varia de acordo com o nível do aluno. No iniciante sai por R$ 600, mas pode chegar a R$ 2.500 no nível avançado. Além disso, nos dois primeiros níveis é obrigatório uma aula com a Ibrasurf no valor de R$ 300. Ou seja, para quem começa, estamos falando de um pacote de R$ 900, no mínimo.

Com 220 metros de extensão, a piscina usa a tecnologia da PerfectSwell para reproduzir mais de 100 tipos de ondas. “Aqui é um ambiente mais controlado e seguro, diferente do mar que tem correnteza e seus perigos naturais. Aqui é um ambiente mais propício para o ensino da iniciação do esporte”, explica o professor de surfe e educador físico Thiago Berlese.