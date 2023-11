Piscinas Day Use: veja 6 lugares onde se refrescar no feriado em SP

Sombra, ventilador, água fresca e alimentação leve. As recomendações para fugir da onda de calor no Brasil são muitas, mas, por vezes, a sensação é de que só uma piscina pode melhorar a situação. Para quem não tem essa alternativa em casa, um dos caminhos é recorrer para as chamadas Piscinas Day Use, que permitem o uso de áreas de lazer sem necessariamente ter de pagar a diária de um hotel.

Os serviços de Day Use, além de serem uma oportunidade de conhecer hotéis da cidade, também são uma alternativa para fugir de piscinas mais concorridas em dias quentes. Neste fim de semana, ao menos 2,5 mil pessoas foram até as piscinas das unidades do Sesc Belenzinho, na zona leste, mais do que o triplo dos cerca de 700 visitantes que a unidade recebe normalmente aos fins de semana.

1. Hotel Intercity Ibirapuera

Day Use do Intercity Ibirapuera oferece acesso à piscina e também ao restaurante do hotel Foto: DANIEL TEIXEIRA/ESTADÃO

Localizado em Moema, na zona sul, o Hotel Intercity Ibirapuera oferece Day Use com acesso restrito à piscina e ao restaurante. Para este feriado, não estão sendo feitas reservas do serviço completo, com direito a uso de apartamento, devido à alta ocupação. Reservas devem ser feitas direto com a recepção do hotel via WhatsApp 11 93743-8656 ou pelo telefone 11 3577-7100.

Horário de funcionamento: das 9h até 17h

Valor: a partir de R$ 120 por pessoa. Para crianças de até 12 anos, é cobrado um valor de R$ 60

Continua após a publicidade

Localização: Avenida Ibirapuera, 2.577, Moema, São Paulo (SP)

2. Hotel Fazenda Areia que Canta

O Day Use no Areia que Canta, além de piscinas, inclui acesso ao SPA, academia, atividades no lago, salão de jogos, quadras e campos, ecoturismo, além de três refeições (café da manhã, almoço e café da tarde). As reservas podem ser feitas pelo WhatsApp no número 14 3654-7307.

Horário de funcionamento: das 8h até 18h

Valor: de segunda a sexta, R$ 320. Sábados, domingos e feriados, R$ 365. Também é cobrada uma taxa de serviço (opcional) de 5%. Crianças de até 5 anos não pagam e pequenos de 6 a 11 anos pagam a metade do valor. O espaço também cobra o valor de R$ 50 por pet

Localização: Rodovia Engenheiro Paulo Nilo Romano (SP-225, Km 124,5), Brotas (SP)

3. Novotel São Paulo Morumbi

Continua após a publicidade

No Novotel São Paulo Morumbi, o Day Use dá direito a apartamento com acesso à piscina e a demais áreas do hotel. A rede orienta que a reserva seja feita com pelo menos 3 dias de antecedência, mas, se houver disponibilidade, é possível contatar o serviço até no próprio dia. Reservas podem ser feitas pelo e-mail reservasnovotelspmorumbi@accor.com ou pelo WhatsApp: 11 97648-1340.

Horário de funcionamento: das 9h até 18h

Valor: Para este feriado, a tarifa está R$ 350 + 5% de ISS para 2 adultos (crianças e adolescentes de até 16 anos não pagam). Para outras datas, é necessário verificar quais são as tarifas, uma vez que os valores são flutuantes

Localização: R. Min. Nelson Hungria, 577, Vila Tramontano, São Paulo (SP)

4. Hilton São Paulo Morumbi

No Hilton São Paulo Morumbi, a opção de Day Use é oferecida apenas em dias específicos, como no feriado desta quarta e no dia seguinte (quinta-feira, 16). Além dessas datas, em novembro deste ano, o serviço também estará disponível na próxima segunda-feira, 20.

Quem contratar o serviço terá acesso não só ao rooftop do hotel, onde fica a piscina de frente para a Ponte Estaiada, como também a café da manhã e acomodação. Todos os apartamentos possuem banheira. Há ainda acesso à hidromassagem, sauna seca, SPA e academia 24 horas. Para mais informações, a orientação é entrar em contato pelo WhatsApp: 11 2845-0100.

Continua após a publicidade

Horário de funcionamento: das 8h até 18h

Valor: O valor do Day Use é de R$ 645 para 2 pessoas em apartamento Deluxe.

Localização: Av. das Nações Unidas, 12.901, Brooklin, São Paulo (SP)

Hilton São Paulo Morumbi tem vista para a Ponte Estaiada Foto: Divulgação/Hilton Morumbi São Paulo

5. Aparthotel Adagio Barra Funda

O Day Use do hotel contempla o acesso às piscinas do hotel. O número de vagas é limitado a 15 ao dia. Por isso, normalmente é preciso fazer reserva com antecedência. Não são permitidos pets na área de piscina. O pacote inclui um prato do cardápio e uma bebida não alcoólica. Para consultar disponibilidade, o contato indicado é o telefone (11) 97841-6209

Horário de funcionamento: das 10h às 18h

Continua após a publicidade

Valor: Para adultos (acima de 12 anos), R$ 150 + 5% do ISS. Para crianças de 0 a 8 anos, R$ 75 + 5% do ISS. Para crianças de 9 a 12 anos, R$ 100 + 5% do ISS

Localização: Alameda Olga, 288, Barra Funda, São Paulo (SP)

6. Clube Plêiades

O Clube Plêiades conta com cinco piscinas e cinco tobogãs dentro do pacote Day Use. Ingressos e mais informações podem ser obtidas no WhatsApp por meio número (11) 2147-9999

Horário de funcionamento: De terça a sexta, 10h às 17h30. Finais de semana e feriados, das 9h às 18h30

Valor: Para adultos (acima de 12 anos), R$ 60. Para crianças (de 4 a 12 anos), R$ 40

Localização: Estrada Três Cruzes, 100, Jardim Cachoeira, São Paulo (SP)