Plano Diretor de São Paulo tem votação adiada para a próxima semana

A Câmara Municipal de São Paulo adiou em três dias a votação final do projeto de revisão do Plano Diretor, remarcada agora para a segunda-feira, 26. O adiamento ocorre em meio à pressão de organizações da sociedade civil e de vereadores por mais tempo para editar o texto final, que seria publicado nesta quarta-feira, 21. Novas alterações já estão confirmadas, como a redução da ampliação dos eixos de verticalização para até 800 metros de trem e metrô e o fim da criação de zonas de concessão, dentre outras.

Na reúne semanal de líderes dos partidos na Câmara, nesta terça-feira, 20, representantes do PT, do PSOL e do Republicanos (partido do governador Tarcísio de Freitas) defenderam mais tempo para a discussão de mudanças. Novos adiamentos não estão descartados, mas a votação não deve passar da próxima semana, pois a previsão é de que a Câmara entre em recesso após o dia 29.

O Plano Diretor é a mais importante lei urbanística municipal, com uma série de regras e incentivos construtivos hoje evidentes na cidade, como a concentração da verticalização no entorno de metrô, trem e corredor de ônibus. A revisão foi aprovada em primeira discussão em 31 de maio e, se novamente obter maioria na Câmara, será depois encaminhada para promulgação pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Com o adiamento, o calendário das audiências públicas foi revisto. A de quarta-feira foi adiada. A de quinta e sexta-feira estão mantidas e uma terceira será feita no sábado, todas pela manhã.

Movimentos sociais organizaram protesto na Câmara dos Vereadores contra a proposta de revisão do Plano Diretor Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

”O substitutivo ainda não foi concluído e, portanto, não será publicado no Diário Oficial desta quarta. Como se tratava de uma audiência devolutiva para apresentação do texto, ela não será realizada”, justificou a Câmara em nota.

A nota destaca que o relator da revisão, vereador Rodrigo Goulart (PSD), segue “trabalhando na construção do texto final”. Também salienta que há um “diálogo aberto com os demais vereadores para a finalização do texto”.

Nesta terça-feira, movimentos sociais e moradores fizeram uma manifestação em frente à Câmara. Eles são críticos a diversos trechos, como a ampliação do eixo de verticalização, e pedem o adiamento da revisão por ainda mais tempo.

Plano Diretor de SP: o que deve mudar na versão final do texto?

Parte dos itens mais criticados do texto aprovado em 1º turno no Legislativo municipal deve ser alterada e até retirada. Isso ocorre após conversas que envolvem o prefeito, o relator Rodrigo Goulart e mais interlocutores.

Alguns exemplos foram confirmados pela Câmara em coletiva de imprensa na segunda-feira, 19, como um recuo na ampliação dos eixos de verticalização da cidade. A quantidade de eixos ainda vai aumentar, mas em proporção menor do que o aprovado pelo Legislativo na primeira votação da lei, em 31 de maio.

Eixos de verticalização aumentam, mas menos do que na proposta anterior

O perímetro dos eixos de verticalização da cidade, que ficam nas imediações da rede de transporte, será ampliado no máximo de até 600 metros para até 800 metros das estações de metrô e trem. A proposta anterior, aprovada no Legislativo em maio, era de extensão a até um quilômetro das estações. Há ainda discussão se o recuo será ainda maior.

No que diz respeito ao entorno de corredores de ônibus, o texto aprovado em primeira votação possivelmente será mantido. Desta forma, o raio de influência de até 300 metros hoje em vigor vai passar para até 450 metros.

Trecho que cria nova zoneamento para concessões sairá do projeto

Após críticas, o trecho que criava um novo tipo de zoneamento na cidade, as zonas de concessões (sigla ZCP), será retirado do texto final. Essa classificação abrangeria as áreas públicas concedidas ou que serão concedidas à iniciativa privada, como rodoviárias, aeroportos, parques, terminais de ônibus, cemitérios e equipamentos públicos em geral. Essas novas zonas seriam submetidas a regras especiais distintas da vizinhança onde estão, definidas caso a caso, o que envolve limite de altura para edifícios, incentivos para a construção civil etc.

Nova versão vai dificultar demolição de vilas perto de metrô, trem e corredor de ônibus

Um novo trecho deve excluir as vilas dos eixos de transporte, de modo a dificultar que empreendimentos façam a demolição das casas ou sobradinhos para construir prédios sem limite de altura. A mudança não seria um tombamento das vilas, mas uma forma de torná-las menos atraentes ao mercado imobiliário e submetidas a zoneamento mais restritivo.

A mudança irá abranger os locais oficialmente considerados como vilas, o que é definido desde 2022 por resolução da Câmara Técnica de Legislação Urbanística (CTLU) – ligada à Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento. “(São) Assim consideradas aquelas constituídas em agrupamento de construções residenciais realizadas em conjunto com abertura de passagem que não tenham origem em arruamento aprovado, e sem a instituição de condomínio”, diz o documento.

Essa definição engloba as vilas que se enquadram em ao menos uma de quatro condições. Uma delas é a descrita pela Lei de Zoneamento, de 2016. Ela é: “conjunto de lotes fiscais, originalmente destinados à habitação, constituído de casas geminadas, cujo acesso se dá por meio de via de circulação de veículos de modo a formar rua ou praça no interior da quadra com ou sem caráter de logradouro público”.

Caso não se encaixe nesse entendimento, o conjunto ainda pode ser reconhecido como vila se for considerado como tal por: uma decisão judicial com trânsito em julgado; o Cartório de Registro de Imóveis até 16 de dezembro de 1985; a Prefeitura até 16 de dezembro de 1985.

A resolução prevê, ainda, que conjuntos de residências que não preencham alguma dessas condicionantes possam requerer avaliação pela CTLU para se tornarem oficialmente vilas.

Trecho que prevê troca de taxa por execução de obra pública vai sair

Também está definida a retirada do trecho que permitia que construtoras trocassem o pagamento da chamada outorga onerosa por meio da execução de obras de drenagem, habitação e mobilidade. A proposta permitia a possibilidade de até 10% de desconto no que seria pago na forma de taxa.

Urbanistas ouvidos pelo Estadão avaliam que essa nova modalidade de pagamento não garantia uma execução de boa qualidade dos projetos. Além disso, apontam que resultará no enfraquecimento do Fundo de Desenvolvimento Urbano (Fundurb), fundo municipal voltado para obras públicas, que tem destinação definida pelo poder municipal em conjunto com um conselho gestor. O setor imobiliário chegou a falar na necessidade de ajustes para que a alternativa seja atrativa.

Unidades com mais vagas de garagem e microapartamentos

Como o Estadão antecipou na semana passada, o texto substitutivo irá retomar o trecho proposto pela gestão Nunes para vagas de garagem em prédios perto de metrô, trem e corredor de ônibus. A mudança prevê um desestímulo a mais microapartamentos na cidade e, ao mesmo tempo, um incentivo municipal para que grandes unidades tenham mais de um espaço para estacionar.

A mudança permite que empreendimentos perto de metrô e outros “eixos de transporte” criem mais vagas de garagem não contabilizadas na área construída – que é limitada a quatro vezes a metragem do terreno mediante o pagamento da “outorga onerosa”, uma espécie de taxa pelo direito de construir. Isto é, serão espaços para carros isentos da principal taxa cobrada pela Prefeitura ao setor imobiliário e que não impactarão no limite de tamanho dos edifícios.

O trecho estava originalmente na proposta enviada aos vereadores pela gestão Nunes, em março, mas foi posteriormente retirado no texto substitutivo, apresentado pelo relator, Rodrigo Goulart (PSD), dois meses depois. O trecho que será adicionado ao projeto envolve empreendimentos de uso misto: prédios que reúnem apartamentos e espaços não residenciais (como comércio no térreo, por exemplo).

Os condomínios com uso misto se tornaram a maioria dos lançamentos no entorno de metrô, trem e corredor de ônibus nos últimos anos. Com a retomada do trecho na versão final do projeto, esses empreendimentos estarão sujeitos às mesmas regras propostas para os que são totalmente residenciais.

A mudança proposta restringe que os empreendimentos construam uma vaga “gratuita” para cada apartamento de ao menos 30 m², o que torna menos atraente a construção de compactos, que tiveram um boom com 250 mil unidades lançadas nos últimos anos. Por outro lado, permite um espaço para carros “grátis” para cada 60 m² de área privativa, ou seja, estimula que apartamentos grandes tenham mais de uma vaga.

O Plano Diretor hoje em vigor permite um espaço de estacionamento “grátis” por apartamento, independentemente da metragem. Essa regra (e a mudança proposta) envolve os empreendimentos dos “eixos de transporte” – áreas que recebem vários incentivos municipais e que concentram a maioria da verticalização na cidade.

Trecho que liberava prédios perto do Mirante de Santana será retirado

O trecho que revogava a lei que veta a verticalização no entorno do Mirante de Santana, na zona norte, também será retirado. Na versão já votada, os parlamentares haviam incluído no texto um artigo que colocava fim a uma lei dos anos 1970 que vetava prédios altos a fim de não interferir nas aferições climáticas da única estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na capital paulista.

O recuo atende a outro pedido de Nunes. Na semana passada, o prefeito afirmou publicamente que vetaria tal artigo se a Câmara insistisse na mudança.

Câmara removerá trecho que libera criação de praças privadas

Goulart também anunciou a retirada do artigo sobre o Plano Municipal de Praças Urbanas, que previa a criação de praças privadas em áreas particulares e a concessão de praças para a implantação de comércios. Esse dispositivo permitia, ainda, que parte do potencial construtivo desses locais fossem utilizados como “créditos construtivos” para serem aplicados em outros lugares da cidade.