Plano Diretor de SP: Câmara deve votar projeto nesta segunda; entenda principais pontos

O plenário da Câmara Municipal de São Paulo deve votar, nesta segunda-feira, 26, o projeto de revisão do Plano Diretor de forma definitiva. Se aprovado, o texto seguirá para a promulgação pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB). Após receber a aprovação sem dificuldades da grande maioria dos parlamentares na primeira votação, no final de maio, a propositura sofreu novas mudanças e ajustes, e foi debatida em audiência pública antes de ser apreciada pela Casa mais uma vez.

O projeto que propõe mudanças na atual lei que rege a forma como a cidade de São Paulo também foi alvo de críticas de parte de urbanistas e da população. Eles entendem que o substitutivo do Plano Diretor vigente favorece a ampliação dos eixos de verticalização. Além disso, há outras mudanças, como a de isentar estádios de futebol de pagar impostos, que também já foi criticado pelo próprio prefeito.

Entenda esses e outros pontos do projeto de revisão do Plano Diretor.

Expansão dos eixos de verticalização

Uma das principais discussões em torno do substitutivo ao atual Plano Diretor é o aumento do tamanho da área de expansão de verticalização, que trata da permissão para a construção de prédios altos, sem limites de altura, perto das estações de metrô, trem e corredores de ônibus - também chamados de eixos de transporte.

No Plano Diretor vigente é permitido construir prédios sem limites de altura dentro de um raio de 600 metros de distância das estações de metrô e trem, e de 300 metros de corredores de ônibus. A medida busca atrair moradores para perto do transporte público.

Porém, o relator da nova proposta, o vereador Rodrigo Goulart (PSD) chegou a propor uma ampliação dessa distância para 1.000 metros, o que foi criticado por urbanistas, visto que aumento desse limite estimularia o erguimento de edifícios altos no miolo dos bairros, provocando um crescimento desestruturado da urbanização na cidade. A sugestão foi também criticada pelo prefeito, Ricardo Nunes (MDB).

A Câmara recuou e, antes do novo projeto ser votado em segunda discussão - que pode acontecer nesta segunda-feira -, diminuiu a distância para os eixos de transporte para 700 metros. Contudo, especialistas alertam que, na prática o encurtamento da distância não provocar uma diferença significativa, uma vez que o raio de expansão pode ser maior nos lugares onde as quadras terminam para além do limite determinado.

Segundo um levantamento feito pelo Laboratório Arq.Futuro de Cidades do Insper, o atual texto da revisão aumenta em até 148% a expansão dos eixos. A proporção da alta é parecida com a da versão aprovada pelos vereadores na primeira votação, no final de maio. Na proposta antiga, com área de verticalização de até 1.000 metros de estações e a até 450 metros de corredor de ônibus, o aumento de trechos de verticalização seria de 160%.

Criação de Zonas de Exceção

A nova versão do Plano Diretor também cria “zonas de exceção”, áreas onde não poderão ser construídos edifícios tão altos, mesmo se estiverem localizados perto de transporte coletivo. Hoje, o raio de influência dos eixos não incide em algumas áreas de zoneamentos da cidade, como de Zonas Exclusivamente Residenciais, de Ocupação Especial e Especiais de Preservação Ambiental, por exemplo, onde o limite de altura varia, mas sem passar de 10 metros - além de ter outras restrições e regras menos atrativas para o mercado imobiliário.

O texto final amplia essas “zonas de exceção” previstas no Plano Diretor. Uma delas é a Zona Predominantemente Residencial, que abrange núcleos de casinhas e sobrados que ficam, em alguns casos, perto de eixo de transporte. Nesses locais, não será permitido ter as características horizontais transformadas pela revisão do zoneamento, que ocorrerá nos próximos meses.

Alguns exemplos são trechos da Vila Anglo-Brasileira – próxima da Estação Vila Madalena, na zona oeste –, do bairro Mirandópolis – nas imediações da Estação Praça da Árvore, na zona sul –, e do distrito Vila Mariana quando próximos do Parque do Ibirapuera, também na zona sul.

Nesses locais, mesmo quando perto de trem, metrô e corredor de ônibus, não é possível que essas quadras recebam os incentivos e regras para prédios sem limite de altura. Outra nova “área de exceção” envolve as Zonas de Transição e Zonas de Corredor, que envolvem pequenos áreas lineares no entorno de quadras estritamente residenciais em distritos como Saúde, Santo Amaro e Jabaquara, todos na zona sul.

A nova versão do Plano Diretor também cria “zonas de exceção”, áreas onde não poderão ser construídos edifícios tão altos, mesmo se estiverem localizados perto de transporte coletivo Foto: Taba Benedicto/Estadão

Criação de parques municipais

O texto final da revisão do Plano Diretor de São Paulo prevê a criação de 18 novos parques municipais e excluiu outras 11 áreas que estavam em análise. Entre as principais unidades previstas, estão o parque do Jockey (zona sul), o Campo de Marte (norte) e a Praça Princesa Isabel (centro), que passa por reforma.

Dos 18 novos endereços, nove estão no distrito do Butantã, zona oeste. Entre eles está a Mata Esmeralda, que abriga espécies da Mata Atlântica e mais de 5 mil nascentes em seus 400 mil m², e o Parque da Joia, área de manancial com mata fechada, além de nascentes. Veja todos os parques previstos no projeto da reforma do Plano Diretor.

Entre as principais unidades previstas, estão o parque do Jockey (zona sul), o Campo de Marte (norte, foto) e a Praça Princesa Isabel (centro), que passa por reform Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Verba de mobilidade para obras de asfaltamento

O texto final da revisão do Plano Diretor de São Paulo adicionou um projeto de lei já defendido pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB), mas que fora suspenso pela Justiça em abril. O trecho permite o uso de parte da verba do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (Fundurb) – majoritariamente voltada à moradia popular e mobilidade urbana – para obras de recapeamento e pavimentação de ruas e avenidas.

O novo trecho faz uma redistribuição da destinação do fundo, hoje de ao menos 30% para habitação e outros 30% para mobilidade, enquanto os demais podem ser voltados a outras intervenções urbanas listadas.

Agora, a revisão do Plano Diretor aumenta a fatia de habitação para baixa renda para 40%. Mas, no caso dos 30% da lei vigeste destinada para “implantação dos sistemas de transporte público coletivo, cicloviário e de circulação de pedestres”, o texto adicionou a “implantação e realização de melhorias nas vias estruturais” - antes o texto mencionava, explicitamente, os termos “pavimentação” e “recapeamento”.

Isto é, na prática, parte do Fundurb - que arrecada cerca de R$ 1 bilhão anuais, por meio da outorga onerosa - que antes obrigatoriamente era destinado exclusivamente para mobilidade, também poderá ser aplicado em melhorias nas estruturas de ruas.

Isenção de imposto milionário para clubes de futebol

Outro ponto importante presente no texto final da revisão do Plano Diretor, que pode ser aprovado de forma definitiva nesta segunda-feira, é a isenção de Imposto Sobre Serviços (ISS) para estádios de futebol, dos clubes Palmeiras, São Paulo e Corinthians - e a inclusão das “casas” dos clubes de Juventus e Portuguesa também foram sugeridas em audiência pública na última sexta-feira, 23.

O novo trecho propõe que os estádios se tornem “polos atrativos esportivos e turísticos”. Caso a revisão seja aprovada, seriam atingidos pela medida a Neoquímica Arena e o Estádio Alfredo Schürig – mais conhecido como Parque São Jorge e Fazendinha –, ambos na zona letes; o Estádio Cícero Pompeu de Toledo, do Morumbi, na zona sul, e o Allianz Parque, na zona oeste.

Caso a revisão seja aprovada, seriam atingidos pela medida a Neoquímica Arena e o Estádio Alfredo Schürig, ambos na zona leste; o Estádio Cícero Pompeu de Toledo, do Morumbi, na zona sul, e o Allianz Parque, na zona oeste (foto) Foto: REUTERS/Amanda Perobelli

A mudança não chegou a ser discutida nas demais versões do texto e não tinha até então entrado de forma clara no debate público. “A ideia é que a gente possa incentivar de forma econômica”, completou. “A ideia é atrair ainda mais turistas, através do esporte, para esses polos de desenvolvimento para a cidade, na zona leste, na zona sul e na zona oeste.”. disse o relator Rodrigo Goulart (PSD), em entrevista à Rádio Eldorado. O vereador admitiu que não há um estudo até o momento para identificar o impacto fiscal dessa isenção.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), declarou na última sexta, 23, que é ilegal o trecho da revisão do Plano Diretor que dá isenção de Imposto Sobre Serviços (ISS) para os quatro estádios do futebol da capital citados no texto. e disse que disse que a Secretaria Municipal da Fazenda iria procurar a Câmara Municipal para a retirada do trecho.