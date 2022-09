Platina 220, novo prédio mais alto de SP, tem show e visitas abertas para marcar inauguração

Às vésperas de ser entregue, o Edifício Platina 220, o novo prédio mais alto da cidade de São Paulo, vive um clima de festa e de curiosidade para ser, enfim, visto por dentro. Isso porque, além de um show na noite desta quinta-feira, 1º, o empreendimento, erguido na Rua Bom Sucesso, no Tatuapé, zona leste, teve todos os ingressos esgotados para a visitação gratuita que foi organizada para este final de semana, dias 3 e 4 de setembro. A entrega do edifício está agendada para a próxima segunda-feira.

Edifício Platina 220, no Tatuapé, será entregue na próxima segunda-feira, 5.

Na noite desta quinta, o prédio recebeu o cantor Maurício Manieri, em show apenas para convidados. Além disso, a assessoria da Porte Engenharia e Urbanismo, incorporadora responsável pelo Edifício Platina 220, informou que os ingressos disponíveis para conhecer o prédio já estão esgotados.

Somando os dois dias, são esperadas cerca de 1,5 mil pessoas na visitação aberta. Elas vão poder conhecer todos os usos do edifício, áreas comuns e o topo do prédio. Será disponibilizado também um telescópio para os visitantes observarem a lua e as estrelas.

Com 172 metros e 46 andares, o Platina 220 é um empreendimento de uso misto, com 19 lojas no térreo, hotel com 190 quartos, apartamentos residenciais — hotel e apartamentos vão ocupar do 2° ao 10° andar —, salas comerciais (12º ao 24º andar) e lajes corporativas de até 500m² (entre 25º e o 46º andar).

Segundo urbanistas, há um movimento de verticalização que acontece no Tatuapé e bairros próximos. Os especialistas temem, no entanto, êxodo da população mais pobre com a valorização imobiliária, além do risco de apagamento da memória da região.