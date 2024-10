PM aposentado atira em adolescente suspeito de assalto no Itaim Bibi

É possível ouvir, ao todo, três tiros: dois na direção da moto e outro para o lado direito do policial aposentado (não é possível ver, pelo vídeo, em quem o ex-agente mirou o revólver). Pessoas que estavam na rua chegaram a se abaixar durante os disparos.

Um dos rapazes que estava montado na motocicleta cai no chão, enquanto o outro consegue escapar. Em outros vídeos, gravados por testemunhas, é possível ver o suspeito sentado na calçada, com as mãos para trás e contido pelos presentes.