PM é baleado e tem arma roubada em Santo Amaro, zona sul de SP

No local, foi apurado que a vítima foi abordada por dois indivíduos em uma moto que atiraram e roubaram a sua arma de fogo. “Um terceiro criminoso em uma motocicleta acompanhou a ação e fugiu junto com os autores do crime”, disse a SSP.

O policial, que não teve o nome divulgado, foi socorrido pelo helicóptero Águia ao Hospital das Clínicas. Não há detalhes sobre o seu estado de saúde.