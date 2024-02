PM de folga reage a tentativa de assalto e mata adolescente em rodovia no Guarujá

Um policial militar de folga matou um adolescente de 16 anos a tiros no fim da tarde deste sábado, 3, na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, no bairro Vila Áurea, no Guarujá, no litoral paulista. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o agente afirmou ter disparado para se defender de uma tentativa de assalto. Dois suspeitos foram presos.

A secretaria afirmou, em nota, que policiais militares rodoviários foram acionados para atender a ocorrência por volta das 18 horas deste sábado. Ao chegar no endereço indicado, encontraram o PM, de 42 anos, que afirmou ter sido abordado por um suspeito que trazia uma arma na cintura.

Caso ocorreu na Rod. Cônego Domênico Rangoni, no Guarujá Foto: Reprodução/Google Street View

O policial disse então que reagiu e atingiu o adolescente. O jovem chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O PM relatou ainda que viu um segundo suspeito abandonar uma mochila e uma bicicleta no local, fugindo em seguida. Um simulacro de arma de fogo também foi apreendido por lá, segundo a secretaria. A mochila foi devolvida para um motorista de caminhão, de 52 anos, que teria confirmado ter sido vítima de uma dupla de criminosos momentos antes de o policial ser abordado, segundo informações da secretaria. Um deles teria dito que estava armado e, em seguida, teira quebrado o vidro do veículo.

Mais tarde, dois homens de 19 e 29 anos foram presos, suspeitos de terem participado do roubo ao motorista. Um deles foi reconhecido pelo policial militar envolvido na ocorrência e o outro, pelo motorista do caminhão, disse a secretaria. A dupla permaneceu à disposição do Poder Judiciário.

Conforme a pasta, foram solicitados exames periciais ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado como roubo, morte decorrente de intervenção policial, localização/apreensão de objeto, localização/apreensão e entrega de objeto e ato infracional de tentativa de roubo. As investigações são acompanhadas pela Polícia Militar.