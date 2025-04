PM mata ambulante senegalês no centro de SP

Um senegalês de 34 anos que trabalhava como vendedor ambulante no bairro do Brás, na região central de São Paulo, morreu após ser baleado por um policial militar durante um tumulto ocorrido nesta sexta-feira, 11, na esquina da Rua Joaquim Nabuco com a Avenida Rangel Pestana, em frente ao Largo da Concórdia, segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP).

PUBLICIDADE Conforme a SSP-SP, o senegalês, chamado Ngange Mbaye, agrediu o policial com uma barra de ferro e, então, foi baleado. Socorrido, ele foi levado à Santa Casa, na região central, mas morreu durante atendimento. Em nota, a secretaria afirmou que o policial foi afastado das atividades operacionais, entregou sua arma para perícia e terá sua conduta investigada por meio de Inquérito Policial Militar.

Vendedores ambulantes no Brás, na região central de São Paulo: senegalês foi baleado por policial e morreu, na tarde desta sexta-feira. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

A ocorrência foi registrada no 8.º DP como tentativa de homicídio (por parte do senegalês) e morte decorrente de intervenção policial (por parte do PM), segundo a SSP-SP. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil. Além da arma do policial, a barra de ferro também foi apreendida.

Depois que o colega foi baleado, outros trabalhadores ambulantes da região organizaram um protesto nas imediações do local onde o episódio ocorreu.