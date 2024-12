Policial Militar que atirou em suspeito pelas costas em SP é preso

O policial militar Vinicius de Lima Britto, que executou um jovem de 26 anos no bairro Jardim Prudência, na zona sul de São Paulo, foi preso preventivamente na manhã desta sexta-feira, 6. Segundo o governo de SP, após audiência de custódia, o agente será encaminhado ao Presídio Militar Romão Gomes, conhecido como Barro Branco, zona norte da capital paulista. Ele é o segundo policial militar envolvido em casos de violência na capital paulista preso nesta semana.

PUBLICIDADE O PM estava de folga e atirou pelas costas do rapaz, que tinha furtado pacotes de sabão em um mercado. Gabriel Renan da Silva Soares foi alvejado ao escorregar na porta do estabelecimento. A prisão dele foi decretada pela Justiça na quinta, 5, após pedido o Ministério Público. O Estadão tenta contato com a defesa do policial. No boletim de ocorrência, ao qual a reportagem teve acesso, o PM afirma que agiu em legítima defesa.

No pedido do MP, o promotor Rodolfo Justino Morais destacou a gravidade do caso e apontou que o PM agiu com crueldade e sem justificativa, utilizando a arma da corporação. “Verifica-se que o denunciado praticou homicídio qualificado, delito hediondo que gera medo e desassossego na comunidade local.”

O documento ainda cita o histórico do agente e considera um risco que ele seja mantido em liberdade. “Este não é o primeiro caso de morte provocada pelo denunciado. Em apenas 10 meses de atividade policial, já esteve envolvido em outras três mortes em circunstâncias semelhantes, o que demonstra sua alta periculosidade e o risco concreto que sua liberdade representa para a sociedade.”

O caso aconteceu no último dia 3 de novembro, mas as imagens de câmeras de segurança só foram divulgadas no início desta semana. Após a repercussão, a Secretária da Segurança Pública disse que o PM foi afastado das atividades operacionais e que o caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). As gravações foram divulgadas inicialmente pelo portal g1 e, posteriormente, obtidas pelo Estadão.

Homem é morto por PM após furtar pacotes de sabão em mercado Foto: Reprodução/Câmera de segurança





Policial disparou ao menos 11 tiros

As imagens de câmeras de segurança mostram que Gabriel entra no mercado por volta de 22h45 de blusa vermelha e pega ao menos quatro pacotes de sabão. Ele então se dirige para a porta, mas, ao tentar sair correndo com a mercadoria, escorrega em um pedaço de papelão colocado por ali por conta das chuvas que atingiram a cidade naquele dia.

Enquanto estava pagando uma compra no caixa, Vinicius percebe a movimentação estranha e saca uma arma de fogo da cintura logo após Gabriel cair no chão. O policial militar, então, efetua vários disparos quando a vítima já está na área do estacionamento do mercado. Segundo informações preliminares, foram ao menos 11 tiros em poucos segundos.

Conforme o boletim de ocorrência, o policial militar afirmou que Gabriel teria colocado a mão dentro da blusa, “como se estivesse armado”, e ainda teria dito explicitamente que estava com uma arma de fogo. O agente afirma que isso o teria obrigado a efetuar os disparos. Um motociclista de jaqueta preta, que estava próximo, se apressa para correr para longe dos disparos.