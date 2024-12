PMs filmados agredindo idosa na garagem de casa em Barueri são afastados

A Secretaria da Segurança Pública confirmou na tarde desta quinta-feira, 5, o afastamento de 12 policiais militares que participaram da abordagem que resultou na agressão de Lenilda Messias Santos Lima, de 63 anos, na garagem de sua casa, no Jardim Regina Alice, em Barueri, na Grande São Paulo. A abordagem envolveu o filho dela, o empresário Juarez Higino Lima Júnior, que também foi agredido.

Imagens registraram idosa sendo agredida durante abordagem em Barueri. Foto: Reprodução via youtube/@estadao

PUBLICIDADE “Os 12 policiais militares foram ouvidos pela Corregedoria da Instituição e afastados das atividades operacionais”, informou a SSP. “A Polícia Militar reitera que não compactua com desvios de conduta e assegura que todo excesso cometido por policiais será penalizado em conformidade com a lei”. Os vídeos da abordagem, gravados por testemunhas na noite desta quarta-feira, 4, e obtidos pelo Estadão, mostram que Lenilda Messias Santos Lima é empurrada e chutada por um policial, que puxa a idosa pela gola do casaco. A senhora de 63 anos, mãe de Juarez, aparece com o rosto ensanguentado.

As imagens mostram ainda um policial aplicando um “mata-leão”, golpe proibido pela polícia, em Juarez e outro agredindo o empresário com um cassetete. Mesmo ferida, Lenilda foi levada por policiais até uma viatura da corporação, de acordo com as imagens.

A agressão a Lenilda representa mais um episódio da crise na área de segurança pública da gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos). Nos últimos meses, policiais protagonizam uma sequência de casos de violência, entre eles as mortes de uma criança de quatro anos no litoral e de um estudante de Medicina.

Outro caso de repercussão foi o flagrante de um agente jogando um homem de uma ponte na zona sul da capital, o que motivou a prisão do autor da agressão.

As investigações sobre a abordagem violenta em Barueri continuam, de acordo com a SSP. “As investigações do caso prosseguem por meio de inquérito policial militar e pela Polícia Civil, com análise das imagens externas e das câmeras corporais dos agentes”.

Segundo familiares, a abordagem começou por causa de uma moto que estava estacionada na calçada na Rua Mar Negro, em frente à garagem da família. Estavam na calçada Matheus Higino Lima Silva, de 18 anos, e seu pai, Juarez Lima Junior, de 39. O veículo está com a documentação irregular.

Pai e filho resistiram à ação e correram para dentro da garagem, segundo a versão da PM. De acordo com o boletim de ocorrência, eles teriam xingado os agentes de “seus lixos”.

Os policiais justificaram a entrada na casa pela “caracterização do estado flagrancial em que se encontrava Matheus, o qual teria praticado, em tese, o crime de desacato contra os policiais”.

Por conta dos ferimentos, Juarez, Matheus e Lenilda foram levados para o Pronto Socorro Central de Barueri (Sameb). O caso foi registrado como desacato, resistência, lesão corporal e abuso de autoridade na Delegacia de Polícia de Barueri.