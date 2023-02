Polícia Civil prende oito suspeitos de desvio de leite de programa social do governo de SP

A Polícia Civil de São Paulo prendeu oito pessoas nesta sexta-feira, 17, suspeitas de desvio de leite do Programa Vivaleite, do governo estadual. A fraude era realizada por uma quadrilha, com a conivência da presidente de uma das entidades participantes do programa. De acordo com os policiais, cerca de 450 litros da bebida eram desviados semanalmente de um total de quase 1,3 mil litro.

O anúncio da identificação do esquema foi feito em entrevista coletiva na sede da 1ª Delegacia de Crimes contra Administração Pública, na região central. Os suspeitos vão responder por peculato, desvio e associação criminosa. “O que nos choca é furtar leite. Um crime como esse deveria ter a pena triplicada”, disse o secretário executivo da Segurança Pública, Osvaldo Nico Gonçalves.

Polícia Civil apreendeu cerca de 450 litros de leite que eram desviados do programa Vivaleite, do governo de SP. Foto: Polícia Civil de São Paulo/Divulgação

A denúncia foi feita por um cidadão comum diretamente à Secretaria de Desenvolvimento Social. Os policiais investigaram o caso por uma semana, atuando descaracterizados nas proximidades da associação. Nesta sexta-feira, eles flagraram a quadrilha desviando as embalagens para um carro particular.

Auditoria

Na semana passada, a Polícia Civil já havia identificado um desvio semelhante de leite do programa estadual Vivaleite em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Os policiais investigam se há relação entre os dois crimes.

A descoberta da fraude motivou a realização de uma auditoria no programa Vivaleite, de acordo com Gilberto Nascimento, secretário estadual do Desenvolvimento Social. A iniciativa beneficia cerca de 300 mil crianças e idosos, combatendo a anemia a partir do enriquecimento do laticínio com vitaminas A e D e ferro. Ao mesmo tempo, o programa fomenta pequenos produtores de leite.

“Iniciamos uma auditoria completa no programa. Vamos recadastrar as entidades, rever contratos e o caminho do leite. O mais importante nessa nova modelagem do Vivaleite é que seu objetivo seja plenamente cumprido, sem desvios”, afirmou.