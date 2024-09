Desaparecimento da atriz Maidê Mahl é investigado pela Polícia Civil de São Paulo

A Polícia Civil do Estado de São Paulo está investigando o desaparecimento da atriz e modelo Maidê Mahl. A jovem foi vista pela última vez na segunda-feira, 2, em Moema, bairro nobre da zona sul da capital paulista. Ela é conhecida por seus trabalhos na série O Rei da TV, como Elke Maravilha, e em Vale dos Esquecidos, por ter interpretado a personagem Giovanna.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), o caso citado é investigado pela Delegacia de Polícia de Investigações sobre Pessoas Desaparecidas do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil.

“A autoridade policial realiza diligências visando localizar a vítima, bem como esclarecer os fatos”, informou a pasta.

Por meio das redes sociais, amigos e familiares fizeram um apelo redes sociais para tentar encontrá-la. “Por favor nos ajudem, ela é muito especial para muita gente”, escreveu Rica Benozzati, estilista do Queer Eye Brasil e amigo pessoal da modelo. A atriz Camila Pitanga também compartilhou a postagem sobre o desaparecimento de Maidê.

"Vista pela última vez na segunda-feira, às 15h30, com uma mochila nas costas e vestindo calça xadrez, sobretudo bege, boina marrom e cachecol xadrez bege", conforme a publicação.

A mensagem sobre o desaparecimento da atriz e modelo também conta com o número da Delegacia de Desaparecidos e do Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental.