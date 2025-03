Polícia fecha fábrica de falsificação de cervejas em SP; 17 suspeitos são presos

Uma fábrica clandestina de falsificação de cervejas localizada em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo, foi fechada pela Polícia Militar do Estado, em uma operação que resultou na prisão de 17 suspeitos, com idades entre 19 a 47 anos, além de um adolescente de 17 anos, envolvido no crime, que foi apreendido. As defesas não foram localizadas, pois as identidades não foram divulgadas.

Segundo a investigação, aos agentes chegaram ao local, no bairro Jardim Éden, após uma denúncia. "Os suspeitos realizavam o transbordo da carga quando foram abordados pela equipe", disse a Secretaria da Segurança Pública do Estado. Ainda de acordo com a pasta, dois criminosos conseguiram fugir. "Um deles abordou um motociclista e escapou para uma área de mata. Logo depois, ele foi localizado e preso próximo a uma residência. No local, duas espingardas e 10 munições foram apreendidas."

Polícia fecha fábrica de falsificação de cervejas em SP. Foto: Divulgação/SSP

Esquema de falsificação de cervejas

Durante a operação policial, foi realizada uma varredura nos arredores que levou à identificação da fábrica clandestina onde suspeitos eram responsáveis por diversas etapas do processo criminoso, incluindo a reposição, recebimento, entrega e falsificação das bebidas.

Segundo a SSP, quase 700 engradados, com 24 garrafas em cada, foram encontrados, além de caixas com rótulos e tampas e sete máquinas usadas para lacrar as bebidas.

“A quadrilha foi encaminhada à delegacia e, posteriormente, à cadeia, onde permanece à disposição da Justiça. O adolescente foi ouvido e liberado, mas deverá comparecer à Vara da Infância e Juventude para as providências judiciais necessárias”, afirmou a SSP.

O caso foi registrado na Delegacia de Itapecerica da Serra, onde seguem em andamento as investigações.