Carro de idoso morto nos Jardins foi levado; amigo diz à polícia que vítima guardava R$ 3,5 milhões

A Polícia Civil investiga se Carlos Alberto Felice, encontrado morto nesta terça-feira, 16, guardava dinheiro em espécie dentro da casa onde morava no Jardim Europa, área nobre da zona oeste de São Paulo. O corpo do idoso, de 77 anos, foi encontrado na garagem com os braços e pernas amarrados e marcas de pancadas na cabeça.

A equipe de investigação encontrou o interior da casa revirado e verificou que o carro da vítima tinha sido levado da garagem. De acordo com vizinhos, Felice foi visto pela última vez no dia 12 de julho - provável data do crime. Em entrevista ao programa Brasil Urgente, da TV Band, o delegado Fábio Pinheiro Lopes, diretor do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), disse que o sobrinho da vítima será ouvido nesta quinta-feira, 18. Foi ele quem acionou o 190, número da Polícia Militar, após alguns dias sem conseguir falar com o tio.

Carlos Alberto Felice, de 77 anos, foi encontrado morto dentro da casa em que morava, no Jardim Europa Foto: Reprodução/TV Band

Segundo Lopes, o sobrinho era a pessoa mais próxima de Felice e quem melhor conhecia o seu dia a dia. O idoso vivia sozinho e tinha apenas uma irmã.

Segundo a polícia, um amigo da vítima disse que ele tinha R$ 3,5 milhões em casa. Ele também deve prestar depoimento. “Essa quantidade a gente não tem ainda confirmação de valor exato. Falaram em R$ 3 milhões, falaram em R$ 4 milhões, falaram em R$ 150 mil. Outros falaram que ele não tinha dinheiro nenhum em casa, que ele tinha uma vida muito módica”, disse Lopes.

“Apesar de ele ter propriedades, era uma pessoa que vivia com bastante simplicidade. Ele não tinha nem empregados para ajudar nos seus afazeres diários”, acrescentou o delegado.

A análise de câmeras de segurança de vizinhos deve ajudar a polícia a esclarecer a dinâmica do crime, como o número de pessoas envolvidas e como chegaram até lá. A casa de Felice não tinha sistema de monitoramento.

Procurada, a Secretaria da Segurança Pública informou, em nota, que “diligências estão em andamento visando o esclarecimento dos fatos” e que “detalhes serão preservados para garantir a autonomia do trabalho policial”.