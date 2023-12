Marcelinho Carioca: polícia de SP localiza ex-jogador após sequestro

A Polícia Civil localizou na tarde desta segunda-feira, 18, o ex-jogador Marcelinho Carioca, que estava em um cativeiro em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, após ser vítima de sequestro. As buscas começaram após o veículo do atleta aposentado, uma Mercedes, ser achado horas antes na mesma cidade. No total, há cinco presos por suspeita de envolvimento no crime.

Marcelinho, de 51 anos, ficou em cárcere privado desde a madrugada de domingo, 17. Ele foi abordado pela quadrilha, conforme relata Marcelinho, quando foi à casa de uma amiga, Taís, em Itaquaquecetuba.

Ele conta que seu objetivo era levar os ingressos do show do cantor Thiaguinho, que ocorreria na tarde de domingo, 17, na NeoQuímica Arena, estádio do Corinthians. Marcelinho havia acabado de sair de uma apresentação do artista, que também se apresentou no sábado, 16.

Em frente à casa de Taís, eles foram abordados e levados pelos bandidos. Segundo a polícia, dois pagamentos aos criminosos foram feitos pela família de Marcelinho via Pix - um de R$ 30 mil e outro de R$ 12 mil. Os ladrões chegaram a pedir uma terceira transferência, que não foi efetuada. Não houve pedidos à família de Taís.

Marcelinho diz que foi obrigado pelos bandidos a fazer um vídeo com uma versão mentirosa para o motivo do sequestro. Na gravação, ele aparece com o olho roxo e diz que teria sido sequestrado por causa de um suposto relacionamento com Taís. Ele alega no vídeo que ela é casada e o marido havia ordenado o crime. “Eles me forçaram a fazer aquele vídeo. Com um revólver na cabeça”, disse o ex-atleta.

Para o delegado Fabio Nelson, titular da Divisão Antissequestro, o vídeo gravado pelos sequestradores tinha o objetivo de despistar a polícia. Nelson acredita que tenha sido um crime de ocasião, motivado pelo interesse no ocupante do carro de luxo. Só depois do sequestro os bandidos teriam notado que a vítima era famosa. “Foi uma das piores coisas que eu já passei na minha vida”, disse o ex-jogador.

Foram presos dois homens e três mulheres: Eliane Lopes de Amorim; Jones Santos Ferreira; Wadson Fernandes Santos; Thauannata Lopes dos Santos e Fernanda Santos Nunes. Parte deles já tem passagem pela polícia.

Primeiro, a polícia localizou os dois homens, apontados como os “conteiros”, ou seja, responsáveis pelo desvio do dinheiro do resgate para contas-laranja. Depois, foram localizadas as três mulheres, no cativeiro dos dos dois reféns, na Rua Ferraz de Vasconcelos, em Itaquaquecetuba. O local fica perto da Rua Salesópolis, onde ocorreu o sequestro.

Todos foram levados à sede da Divisão Antissequestro, no centro da capital. Há suspeita de que a quadrilha tenha até dez integrantes.

Uma sexta pessoa foi conduzida à delegada, como testemunha, e o ex-atleta também foi levado para registro da ocorrência. O caso foi registrado como extorsão mediante sequestro.

O ídolo do Corinthians foi secretário de Esporte e Lazer de Itaquaquecetuba, mas não exerce a função “há meses”, segundo a prefeitura, que lamentou o ocorrido e disse torcer “para que, o quanto antes, as investigações apontem os responsáveis pelo crime”.

Post mais recente mostra presença em show

No seu perfil oficial do Instagram, Marcelinho Carioca fez uma publicação direto do camarim do cantor Thiaguinho no estádio do Corinthians, a Neo Química Arena, na zona leste de São Paulo.

No vídeo, o ex-jogador aparece feliz por estar ao lado do cantor. “O monstro está aqui. O gigante está aqui”, disse Marcelinho. Ao ser abraçado por Thiaguinho, também é elogiado. “Eu estou no camarim do Corinthians com o meu maior ídolo. Eu te amo muito”, declarou o cantor. “O palco é dele. O show lá dentro é dele”, acrescentou Marcelinho.

Com o desaparecimento do ex-jogador, muitos internautas postaram mensagens de apoio, desejando que Marcelinho seja o quanto antes encontrado.

Revelado no Flamengo, Marcelinho fez história no Corinthians

Marcelinho foi revelado pelo Flamengo e alçado ao time principal pelo técnico Telê Santana quando tinha apenas 16 anos. A estreia como profissional aconteceu em 1988, substituindo o ídolo Zico em um clássico com o Fluminense. Marcelinho fez parte de conquistas importantes no Flamengo, como a Copa do Brasil (1990), Carioca (1991) e Campeonato Brasileiro (1992).

O jogador foi negociado com o Corinthians em 1993, quando passou a ser chamado de Marcelinho Carioca. Apesar de ter ido contra a transferência, o jogador teve identificação imediata com a torcida e viveu o seu auge com a camisa alvinegra.

Marcado pela destreza na bola parada, especialmente nas cobranças de falta, ele empilhou títulos pelo time do Parque São Jorge: Paulistão (1995, 1997, 1999 e 2001), Campeonato Brasileiro (1998 e 1999), Copa do Brasil (2000) e Mundial de Clubes da Fifa (2000).

Marcelinho também acumulou passagens por Vasco, Santos e Valência antes de se aposentar. Após pendurar as chuteiras, ele se formou em Jornalismo e trabalhou como comentarista. Posteriormente, ingressou na carreira política e até janeiro ocupou o cargo de secretário municipal de esporte e lazer de Itaquaquecetuba. /COLABOROU RODRIGO SAMPAIO