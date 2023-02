Polícia investiga se homem matou mulher para vender caminhonete; suspeito também foi morto

A investigação da Polícia Civil de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, apontou que houve duplo latrocínio no caso do casal assassinado na região na última segunda-feira, 6. Leandro Bozzo Matias, de 48 anos, é acusado de ter matado a companheira, Ana Maria Gambatti Delgado, de 53, para roubar a caminhonete dela. Ele foi morto na sequência com dois tiros quando tentava vender o veículo.

Um suspeito do segundo crime está preso. Outro já foi identificado e é procurado.

O corpo de Ana Maria foi encontrado em um córrego, em Monte Aprazível, na manhã de segunda-feira, envolvido em um lençol, amordaçada e com as mãos amarradas. Ela foi jogada de uma ponte, com 7 metros de altura, e tinha ferimentos no rosto.

Corpos do casal foram encontrados na última segunda-feira no interior de São Paulo Foto: Facebook

Matias foi morto horas depois, em uma estrada rural de Rio Preto. Os crimes começaram a ser desvendados quando a polícia obteve imagens dele chegando sozinho no local onde foi assassinado, ao volante da caminhonete.

Outras imagens de câmeras de monitoramento mostram que, após supostamente ter matado a mulher, ele parou para comer um salgado em um restaurante da periferia de Rio Preto e deixou o celular carregando.

Conforme o delegado Alceu de Oliveira Júnior, Matias teria usado o celular para negociar a venda do veículo e depois foi se encontrar, perto dali, na Estância Primavera, com os supostos compradores. Os criminosos o mataram e levaram com a caminhonete.

Um rapaz de 18 anos, suspeito do assassinato de Matias, foi preso nesta quinta-feira, 10. Ele negou ter feito os disparos, mas admitiu que participou da negociação para a compra da caminhonete com um comparsa, um adolescente de 15 anos.

Disse que o homem havia oferecido R$ 40 mil, mas aceitava R$ 30 mil. Eles não tinham o dinheiro e, segundo a polícia, decidiram pelo assassinato para ficar com o veículo. Quando souberam que a dona do carro tinha sido assassinada, optaram abandonar a caminhonete.

O veículo foi encontrado próximo da rodovia Transbrasiliana, em Rio Preto. A perícia identificou manchas de sangue em seu interior. Conforme o delegado, a autópsia mostrou que Matias estava com a mão ferida e inchada, indicando que ele pode ter agredido violentamente a mulher antes de jogá-la da ponte.

O adolescente que teria atirado em Matias já foi identificado e está sendo procurado. Conforme o delegado, pode haver mais pessoas envolvidas e as investigações prosseguem.