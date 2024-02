“Na casa, os policiais encontraram 80 garrafas de vidro vazias com rótulos de bebida alcoólica, 12 garrafas vazias embaladas em uma caixa de whisky, 20 garrafas cheias de gin e whisky falsificados, 13 barris e 2 galões pequenos com o líquido falso”, disse a SSP. As bebidas falsificadas foram periciadas e apreendidas.

Segundo a SSP, o caso foi registrado como “localização e apreensão de objeto e falsificação de produto”, no 87º Distrito Policial (Vila Pereira Barreto), onde seguirá em investigação.