Polícia Militar prende 2 criminosos que fizeram professores e alunos como reféns em escola de SP

Dois criminosos foram presos pela Polícia Militar nesta quinta-feira, 29, durante uma fuga na zona oeste de São Paulo, onde invadiram uma escola e fizeram oito reféns. Eles foram detidos em flagrante durante a negociação, que durou cerca de três horas.

A perseguição se estendeu por cerca de 3,5 km até os bandidos entrarem no estabelecimento, localizado no Jardim Bonfiglioli, especializado em aulas de inglês e reforço para crianças, que acabaram sendo feitas como reféns. Houve troca de tiros e três armas, sendo um fuzil e duas pistolas, apreendidas no local. Segundo a PM-SP, ninguém se feriu.

Fachada da Pingu's English School, onde funcionários foram feitos de reféns por criminosos

A perseguição se iniciou com uma ocorrência em torno das 12h, quando os criminosos assaltaram uma residência na Avenida Morumbi. Posteriormente, foram identificados pela polícia dentro de veículos e se iniciou a fuga. Três carros e uma Kombi foram utilizados pelo grupo.

De acordo com informações oficiais, foram oito reféns libertados. Quatro deles eram professores, que não foram soltos em um primeiro momento, apenas no decorrer final da operação.

Antes do início das negociações, algumas crianças que acompanhavam as aulas estavam detidas pelo grupo, mas logo foram liberadas. Depois, o Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) seguiu com as conversas para liberar os adultos, que ainda seguiam na escola.

Após a prisão, o grupo foi levado ao Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) na capital. A investigação da ocorrência será conduzida pela Polícia Civil e as suspeitas são de que os criminosos façam parte de uma quadrilha especializada em roubos de casas de alto padrão.