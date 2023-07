Polícia prende homem acusado de agredir porteiro de hospital durante briga por controle remoto

Um homem de 32 anos foi preso na noite desta sexta-feira, 30, após agredir um porteiro do Hospital das Clínicas de Marília, no interior de São Paulo. Ele acompanhava um paciente do hospital e estava em uma sala de espera quando começou a brigar com o funcionário. Segundo informações do portal G1, o homem exigia que o porteiro o entregasse o controle remoto da televisão que fica no espaço.

A polícia foi acionada e a prisão foi feita em flagrante. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o homem já era procurado pela Justiça pelo não pagamento de pensão alimentícia. O caso foi registrado como lesão corporal e captura de foragido na delegacia do município.

Agressão aconteceu no Hospital das Clínicas de Marília, no interior de São Paulo. Foto: Reprodução/ Google Street View

Imagens de uma câmera de segurança do hospital divulgadas pela TV Globo mostra o momento em que o agressor atacou o funcionário com socos e empurrões. De acordo com o veículo, em determinado momento, o homem chuta a cabeça da vítima. O porteiro tentou se defender, mas não conseguiu. Ele ainda bateu a cabeça em um banco durante as agressões.

Segundo a Secretaria de Saúde do município, a vítima foi prontamente atendida por uma equipe médica e se recupera.