Polícia prende médica suspeita de guardar feto em casa em Barueri, na Grande SP

A Polícia Civil prendeu em flagrante na quinta-feira, 2, uma médica-cirurgiã por ocultação de cadáver em um condomínio no Jardim Paraíso, em Barueri, região metropolitana de São Paulo. Ela pagou fiança e responderá em liberdade. No local, foram encontrados restos mortais de um feto dentro de um recipiente preto com tampa transparente, de acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP).

Após receberem uma denúncia, policias foram até a residência da mulher, onde encontraram o feto enrolado em panos ensanguentados dentro da embalagem plástica guardada no quarto da profissional.

“A ocorrência foi registrada pela Delegacia de Barueri como aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento e ocultação de cadáver. A autora pagou fiança e responderá em liberdade”, disse ainda a SSP. O valor estipulado não foi informado.

A defesa da médica-cirurgiã não foi localizada pela reportagem.

Caso foi registrado na Delegacia de Polícia do Município de Barueri. Foto: Reprodução/Google Street View