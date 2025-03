Polícia prende quadrilha de roubo de casas após disparos no meio do trânsito em SP

Um integrante foi baleado e cinco se renderam. Os suspeitos não tiveram os nomes divulgados, o que impossibilitou o contato com suas defesas. As prisões foram realizadas por policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).

O comboio de dois veículos e uma moto foi interceptado na ligação Leste/Oeste, na região do Baixo Glicério. Segundo a polícia, um dos envolvidos tentou sacar uma pistola, mas acabou sendo atingido por um disparo no ombro esquerdo. Ele não corre risco de morte, segundo a polícia.