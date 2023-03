Polícia prende seis suspeitos de sequestrar homem em São Paulo em caso de Golpe do Tinder

Policiais da Divisão Antissequestro do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope), da Polícia Civil de São Paulo, prenderam nesta terça-feira, 21, seis suspeitos de praticar o Golpe do Tinder contra um homem na capital paulista.

A vítima foi atraída por um encontro falso marcado via aplicativo de relacionamento e, em seguida, rendida, sequestrada e roubada pelo grupo criminoso. Segundo informações da polícia, os suspeitos chegaram a entrar em contato com a família da vítima e exigir R$30 mil para liberá-la.

Policiais prendem suspeitos de praticar golpe do Tinder e sequestrar vítima em São Paulo. Foto: Polícia Civil/Reprodução

O homem que ficou sob o domínio do grupo criminoso foi libertado com “a integridade física preservada”, informou a Polícia Civil por meio de suas redes sociais.

Casos semelhantes têm sido registrados na cidade. No começo do mês, cinco pessoas foram presas e um menor foi apreendido, na zona norte de São Paulo, também suspeitos de realizarem sequestros por meio de perfis falsos em aplicativos de relacionamentos. Uma das detidas tinha 20 contas diferentes na plataforma.

A quadrilha chegou a usar o dinheiro arrecadado nos golpes para fazer viagens de luxo para fora do Brasil – como em Cancún, no México – e comer em restaurantes sofisticados.

Continua após a publicidade

O tipo de crime, também chamado de Golpe do Amor, tem feito as estatísticas de sequestro dispararem em São Paulo. Conforme revelou o Estadão, a capital paulista chegou a atingir no ano passado, já em setembro, o maior patamar em 15 anos para esse tipo de ocorrência. Por trás dessa alta, segundo os especialistas, está a facilidade de desviar dinheiro via Pix.