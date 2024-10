Video: PMs são investigados por invadir velório e agredir família no interior de SP

O boletim de ocorrência, que o Estadão teve acesso, informa que os três policiais na operação chegaram a disparar 27 vezes contra os rapazes com fuzil. Um dos agentes teria disparado seis vezes, com um fuzil calibre 7.62; outro também efetuado seis disparos com outro fuzil calibre 7.62; e um terceiro militar disparado mais 15 vezes, com um fuzil calibre 5.56.

Conforme consta no B.O, os rapazes teriam usado uma pistola calibre .765 e um revólver calibre .38 e estavam a 20 metros de distância. Os policiais teriam atingido Guilherme três vezes - no abdômen, outro no joelho e um no tórax - e Luiz, na cabeça. No relato, os dois homens suspeitos teriam disparado 12 vezes contra os PMs.

Na versão da polícia, mesmo depois de serem atingidos, ambos continuaram atirando contra os agentes, que efetuaram novos disparos para neutralizá-los, desarmá-los e chamar o resgate. A dupla acabou morrendo no local.