Policial é baleado durante protesto de moradores contra falta de luz em SP

Um policial militar foi baleado nesta terça-feira, 7, durante manifestação de moradores sem energia elétrica na avenida Giovanni Gronchi, na região do Morumbi, na zona sul. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, a bala atravessou a perna do PM, que foi levado ao hospital para atendimento médico. Não foi informado o seu estado de saúde.

Ainda de acordo com a SSP, a Polícia Militar acompanhava o protesto quando a avenida começou a ser bloqueada após os moradores colocarem fogo em objetos. Os policiais relataram que alguns manifestantes portavam “coquetéis molotov” e se protegeram atrás de escudos.

Grupo de moradores bloqueou a Avenida Giovanni Gronchi, na zona sul, em protesto contra a falta de energia elétrica; policial foi baleado Foto: REPRODUÇÃO/TV GLOBO

Na última sexta-feira, 3, um temporal provocou a queda de centenas de árvores na cidade, derrubando o fornecimento de energia elétrica em grande parte da capital - mais de 2 milhões de endereços chegaram a ficar sem luz. Nesta terça-feira, a falta de energia ainda afetava moradores da capital. Mais de 30 mil endereços continuavam sem luz em São Paulo na noite desta terça-feira, 7, de acordo com boletim divulgado pela Enel, concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica na cidade.

As fortes chuvas deixaram ao menos oito pessoas mortas no Estado. Mais de 40 municípios, incluindo a capital paulista, tiveram ocorrências por queda de árvores. Foram mais de 2 mil chamados para ocorrências de acordo com as defesas civis e o Corpo de Bombeiros em todo o Estado.